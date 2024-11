Associazione Noi per Santa Caterina: eletto il nuovo presidente | NOME

StrettoWeb

Si è svolta giovedì 7 novembre, presso la Sede operativa dell’Associazione Noi per Santa Caterina, l’assemblea ordinaria dei soci per il rinnovo del Consiglio Direttivo relativo al triennio 2024/2026. L’assemblea si è aperta con il saluto di commiato del Presidente uscente Giuseppe Serranò, che nel lasciare l’incarico secondo i dettami statutari ha ringraziato i soci che lo hanno costantemente sostenuto e tutto il Consiglio Direttivo che non si è mai risparmiato nel servire l’associazione con spirito di collaborazione e di servizio per perseguire gli obbiettivi dell’associazione.

Dopo i vari interventi si è proceduto con l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo, votato all’unanimità, rappresentato dai seguenti consiglieri: Bruno Stancati, G. Serranò, P. Raffa, G. Malara, S. Papalia, P. Motta, M. Martino, V. Crupi e V. Bagnato. Nella stessa serata il nuovo Consiglio Direttivo si è riunito ed ha nominato Bruno Stancati Presidente e Giuseppe Serranò Vice Presidente.

Il neo Presidente Stancati nell’esprimere gratitudine per la fiducia in lui riposta ha convocato il neo CD per assegnare i nuovi incarichi e ha ribadito l’impegno del Consiglio nel rispondere alle esigenze del territorio garantendo, inoltre, nuove iniziative che possano rendere il quartiere dignitoso e vivibile.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.