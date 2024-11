No alla violenza sulle donne, eventi degli alunni dell’I.C. Bianchi-Scigliano

StrettoWeb

Gli alunni e le alunne dell’I.C. Bianchi-Scigliano faranno sentire il loro No alla violenza sulle donne tra le vie del borgo di Bianchi con cartelloni e strumenti musicali. Per la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 Novembre prossimo gli alunni della scuola primaria e secondaria dell’istituto comprensivo di Bianchi-Scigliano, che comprende anche i plessi di Colosimi e Pedivigliano, presenteranno nella scuola di Bianchi dalle ore 9.30 i loro lavori creativi: elaborati, disegni e cartelloni per proseguire poi per le strade del borgo insieme agli strumentisti e alle strumentiste per una campagna di sensibilizzazione e appello a tutti a non girarsi mai dall’altra parte. Alle 11.00 presso la sede scolastica di Bianchi i saluti della dirigente scolastica Anna Primavera e delle Autorità apriranno il convegno sul tema della giornata internazionale che avrà come relatrice principale Giovanna Vingelli dell’Università della Calabria, docente di Sociologia Generale e direttrice del Centro Women’s studies “Milly Villa”.

“Un impegno condiviso per creare una società in cui le donne possano vivere libere da ogni forma di violenza deve partire anche dai nostri figli – sottolinea la dirigente Primavera –. La cultura è un fattore determinante per far crescere il valore del rispetto reciproco. È fondamentale non solo ascoltare e spiegare agli alunni l’importanza di questa giornata, ma anche renderli protagonisti e instillare in loro il seme del cambiamento, dobbiamo esortare i nostri studenti a promuovere la parità di genere e denunciare attivamente qualsiasi comportamento violento”. Introduce e modera il convegno il docente Giuseppe Capalbo.

