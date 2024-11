New Hospital Pallavolo Paola a valanga: 3-0 contro Pink Lamezia

StrettoWeb

Seconda partita in pochi giorni per la New Hospital Pallavolo Paola. Dopo il successo per 3-0 di mercoledì in casa contro Raffaele Lamezia, la compagine paolana sabato ha nuovamente disputato una partita tra le mura amiche del Tonino Maiorano, questa volta contro un’altra squadra lametina, la Pink Lamezia. Il match è terminato 3-0 con i seguenti parziali: 25-7; 25-11; 25-11.

Il divario tra le due formazioni è emerso incolmabile sin dalle prime fasi di gioco. Grazie al quinto successo su 5 partite la New Hospital Pallavolo Paola sale a quota 15 punti e resta saldamente al secondo posto a due lunghezze dalla capolista Volley Cirò. La Pink Lamezia, invece, continua ad essere il fanalino di coda del girone A del campionato regionale di serie C, ferma a 0 punti con nessun set vinto.

La partita

I set: inizio deciso della New Hospital, gli unici punti della Pink arrivano da sbavature della squadra di casa. Primo time out chiamato dalla squadra ospite sul 9-2 nel vano tentativo di spezzare il ritmo di gioco. Il set procede senza alcun affanno per la formazione paolana. Nuovo time out sul 17-4. Al ritorno in campo nessun pericolo rilevante per le padrone di casa. Il set termina 25-7.

II set: entra Gianni al posto di Ceglie. Errori iniziali da parte della New Hospital e Pink ne approfitta per resta in scia (6-6). Debutto in prima squadra della Isabella Tramonti accolta in campo dall’incitamento delle compagne e dai tifosi che subentra a Musciacchio. Il set procede spedito per la New Hospital. Nessun time out chiamato. Entra Liporace entrata al posto di capitan Raschellà. Il set termina 25-11.

III set: anche in questo set la New Hospital inizia fa emergere la superiorità tecnica (6-1). La Pink cerca con affanno di approfittare degli errori in fase offensiva e difensiva (15-8) ma appena la squadra di casa mette il piede sull’acceleratore per chiudere la partita, Pink può soltanto cercar di limitare di colpi. Il set termina 25-11 in poco meno di un’ora di gioco.

Da segnalare la prova di Sabina Ritrovato e Piera Vizza. Malgrado i vari infortuni di questo inizio di campionato (si ricorda che il neo acquisto Zaiga Kalvane è ancora ferma in infermeria) la squadra paolana si è mostrata un osso duro sia in casa sia in trasferta. Ora però sarà fondamentale restare concentrarti in vista delle prossimi impegnativi sfide contro le principali forze del campionato. Sabato 8 novembre si va a Rossano in quello che si preannuncia un match importante per il proseguo delle due formazioni.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.