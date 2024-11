Netta sconfitta del Messina Futsal a Lamezia Terme: si dimette mister Battiato

StrettoWeb

Rovinosa caduta del Messina Futsal nella 6ª giornata del campionato di serie A2 di calcio a 5. La formazione peloritana è stata battuta in trasferta dall’Ecosistem Lamezia con il punteggio di 13-3, che lascia poco spazio a qualsiasi tipo di commento. Merito anche degli avversari, che hanno disputato una gara impeccabile.

Partita già segnata nel primo tempo, chiuso dai lametini sul 7 a 1. Copione similare nella ripresa, che ha visto i padroni di casa impinguare ulteriormente il bottino. A nulla sono valsi i gol dei giallorossi Emiliano Baloira, Giuseppe Puglisi e Antonino D’Angelo. Per la compagine dello Stretto si è trattato della quarta sconfitta rimediata in questo inizio di torneo. Un periodo negativo, che va messo subito alle spalle per vivere una stagione tranquilla.

Il mister Salvatore Battiato, particolarmente amareggiato dall’esito del match, ha rassegnato le dimissioni, per cui adesso la società presieduta da Fabrizio Caratozzolo dovrà decidere a chi affidare la conduzione tecnica della squadra.

Risultati 6ª giornata girone D

Castellana C5-Canosa 3-2

Città di Acri-Soverato 1-4

Futsal Bitonto-Sammichele 6-1

Futsal Mazara-Gear Piazza Armerina 7-5

Ecosistem Lamezia-Messina Futsal 13-3

Futsal Canicattì-Audace Monopoli 4-6

Classifica

Futsal Canicattì e Soverato 13 Futsal Bitonto 12 Audace Monopoli 11 Ecosistem Lamezia 10 Sammichele 9 Gear Piazza Armerina 7 Futsal Mazara 7 Città di Acri 7 Messina Futsal 6 Castellana C5 6 Canosa 3

