Lite per un presunto “piede pestato”, sparatoria fra ragazzi: morta giovane promessa del calcio

Una rissa per futili motivi, si parla di un possibile “piede pestato“, poi degenerata in una sparatoria in una piazza in provincia di Napoli. A sparare potrebbe essere stato un minorenne. È la prima ipotesi sulla quale lavorano i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Torre del Greco che indagano sull’omicidio di Santo Romano, 19enne di Volla, ucciso la scorsa notte a due passi dal Municipio di San Sebastiano al Vesuvio.

Il ragazzo era una giovane promessa del calcio, portiere della squadra di calcio ASD Micri che milita nel campionato di Eccellenza. Secondo quanto si apprende, a sparare potrebbe essere stato un giovanissimo, probabilmente un 17enne della periferia di Napoli, fuggito a bordo di un’auto. Nella sparatoria è rimasto ferito ad un gomito anche un altro 19enne, amico della vittima.

