Le parole di Musk scaldano la politica italiana: l’ira di Schlein, Meloni diplomatica

Come già detto in altro articolo, sono destinate a far discutere le parole di Elon Musk sulla Magistratura italiana e sul caso migranti in Albania. Talmente forte, il suo intervento, da sollevare l’attenzione di Mattarella, il quale in una nota ha precisato che “l’Italia sa badare bene a se stessa”. Le reazioni non sono mancate e – ma era solo questione di tempo – tra queste sono arrivate anche quelle di Elly Schlein.

“Imbarazzante che i sedicenti sovranisti di casa nostra si facciano dettare la linea da un miliardario americano come Musk. Le sue ripetute uscite contro la magistratura italiana sono un attacco inaccettabile ad un organo costituzionale. Cosa aspetta Meloni a difendere la sovranità nazionale?”. La segretaria del PD si scalda così su Instagram.

Meloni “soft”, ma attacca il PD sulla questione Fitto

Sul tema preferisce non commentare né attaccare, invece, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni: “Ascoltiamo sempre con grande rispetto le parole del Presidente della Repubblica”, ha detto in riferimento alla risposta di Mattarella. Su un altro argomento, l’elezione di Fitto, il Premier ne ha invece approfittato per attaccare nuovamente il Partito Democratico, come già fatto ieri.

“Signore e signori, ecco a voi la posizione del gruppo dei socialisti europei, nel quale la delegazione più numerosa è quella del Pd di Elly Schlein: a Raffaele Fitto, commissario italiano, va tolta la vicepresidenza della Commissione che la Presidente von der Leyen ha deciso di affidare. L’Italia, secondo loro, non merita di avere una vicepresidenza della Commissione. Questi sono i vostri rappresentanti di sinistra“, ha scritto sui social.

