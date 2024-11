Morto dopo un malore in campo, il dolore dello sport di Reggio Calabria per l’allenatore Giuseppe Miriello

StrettoWeb

E’ morto in campo, mentre faceva ciò che più gli piaceva: allenare giovani calciatori. Giuseppe Miriello, 47 anni, allenatore della Cittanovese Under 17, è stato colpito da malore improvviso, lasciando sgomenti i ragazzi, la squadra, la società e tutto lo sport di Reggio Calabria e provincia. Una tragedia immane che ha sconvolto chi lo conosceva e chi lo ha conosciuto nel mondo del calcio e non solo.

Sono tantissimi i messaggi social, in queste ore, di società calcistiche di Reggio Calabria. A partire dalla sua Cittanovese: “Notizie che non vorremmo mai dare, sconvolti per quello che è accaduto. Ci lascia una persona per bene come ‘Peppe’ Miriello nostro tecnico dell’under 17. Un dolore che ci colpisce da vicino. La società, lo staff tecnico, i calciatori ed i collaboratori del Cittanova calcio, si uniscono alla sofferenza che ha colpito la famiglia. Ciao ‘Peppe’ non dimenticheremo mai il tuo sorriso. Per tale motivo, tutte le attività di oggi 15/11/2024 sono sospese”.

Tutti i messaggi di cordoglio

“Il Bocale Calcio Admo esprime il proprio cordoglio per la tragica morte di mister Giuseppe Miriello, stroncato da un malore a soli 47 anni mentre allenava i Giovanissimi a Cittanova. Il club, in ogni sua componente, si stringe intorno alla famiglia ed all’intera comunità di Cittanova in un momento di profondo dolore come quello attuale. La terra ti sia lieve, mister”.

“Il Presidente della Ludos Vecchia Miniera Adriano Minniti Adriano Minniti, il consiglio direttivo, lo staff tecnico e i tesserati si uniscono al dolore che ha colpito il Cittanova Calcio e i familiari dell’allenatore Giuseppe Miriello, scomparso improvvisamente nella giornata di ieri. 47 anni, il tecnico di Taurianova ha avuto un malore durante gli allenamenti della squadra Under 17 del Cittanova”.

“L’intera famiglia dell’ASD Taurianova Academy si stringe intorno al dolore che ha colpito tutta la nostra comunità, rivolgendo le più sentite condoglianze alla famiglia del mister Giuseppe Miriello. La sua passione per il calcio rimarrà impressa in tutti quelli che lo hanno conosciuto e che hanno collaborato con lui in questi anni di impegno professionale ed umano. Riposa in pace Mister, buon viaggio”.

“Il Presidente Mesiti Girolamo unitamente a tutto il Direttivo Regionale A.I.A.C. Calabria si unisce al dolore della famiglia Miriello per la tragica e prematura scomparsa del caro Giuseppe”.

“L’U.S. Palmese 1912, in tutte le sue componenti, esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Giuseppe Miriello, tecnico del settore giovanile del Cittanova Calcio. Porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia dell’allenatore ed a tutto il Cittanova Calcio”.

“Il Presidente Enrico Comito, l’Isola Capo Rizzuto tutta, lo staff tecnico e i calciatori si uniscono al dolore che ha colpito il Cittanova Calcio e i familiari dell’allenatore Giuseppe Miriello, scomparso improvvisamente nella giornata di ieri. 47 anni, il tecnico di Taurianova ha avuto un malore durante gli allenamenti della squadra “Giovanissimi” del Cittanova. Si coglie l’occasione per porgere le più sentite condoglianze ai familiari, agli amici, ai suoi ragazzi, alla società Cittanova e alle comunità di Cittanova e Taurianova”.

“L’A.S.D. Gioiese 1918 esprime il proprio cordoglio al Cittanova Calcio per la prematura scomparsa del tecnico Giuseppe Miriello. Alla società giallorossa, ma soprattutto alla famiglia giungano le nostre più sentite condoglianze”.

“Un’altra tristissima notizia ha travolto nella serata di ieri il mondo calcistico del nostro territorio. Se ne è andato prematuramente Giuseppe Miriello, giovane tecnico di diverse squadre dilettantistiche e amatoriali nonché istruttore. Alla società giallorossa Cittanova e alla famiglia il cordoglio di tutta la nostra società” (San Ferdinando).

“L’A.S.D Sporting Polistena ed anche i suoi ultras, in tutte le sue componenti, esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Giuseppe Miriello, tecnico del settore giovanile del Cittanova Calcio. Porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia dell’allenatore ed a tutto il Cittanova Calcio”.

“Asc Reggio Calabria si unisce al dolore della Cittanovese per la prematura scomparsa di Mister Giuseppe Miriello”.

“Una tristissima notizia ha travolto nella serata di ieri il movimento calcistico del nostro territorio. Se ne è andato prematuramente Giuseppe Miriello, giovane tecnico dell’Under 17 del Cittanova Calcio, già calciatore di diverse squadre dilettantistiche e amatoriali nonché istruttore di diverse compagini pianigiane. Alla società giallorossa e alla famiglia il cordoglio di tutta la nostra Delegazione” (LND Gioia Tauro).

