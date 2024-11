Morso Shark! Trapani sbanca Trieste 93-98: tris di vittorie, Galloway ne mette 20

StrettoWeb

Trapani continua a stupire. Terzo successo consecutivo per i siciliani che dopo aver superato Brescia e Napoli vincono anche sul difficile campo di Trieste. Partita combattuta per gli ‘Squali’ quella conclusa 93-98. Mattatore dell’incontro Langston Galloway con 20 punti. Non bastano a Trieste i 25 punti e 7 rimbalzi di Brown.

Mai nella storia una squadra a Sud di Caserta (a sua volta unica, una sola volta nel 1991, a Sud di Roma) ha vinto lo scudetto nel basket: la neo promossa Trapani sta davvero impressionando e può arrivare ad un traguardo storico.

Classifica

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.