Montalto Uffugo pronto a presentazione e inaugurazione della Cittadella dello Sport “Don Gaetano Mauro”

Lunedì 25 novembre alle ore 18:00, presso la sala ricevimenti Blue Palace di via Manzoni a Taverna di Montalto Uffugo, si terrà la conferenza stampa di presentazione della “Cittadella dello Sport Don Gaetano Mauro” che sarà inaugurata domenica 1 dicembre alle ore 15:00. Alla conferenza stampa saranno presenti Gaetano Costabile, presidente dell’Associazione “Ora Giochiamo” che ha promosso la realizzazione dell’opera con il prezioso contributo della Congregazione Religiosa dei Pii Operai Catechisti Rurarali (Ardorini), rappresentata lunedì, da Padre Antonio De Rose. Giuseppe Lappano, consigliere nazionale della Federazione Italiana Tennis e Padel, il sindaco di Montalto Uffugo, Biagio Faragalli, e il consigliere comunale con delega allo Sport, Piero Parisano completeranno il tavolo dei relatori.

Moderata dalla giornalista Rita Russo, la conferenza stampa sarà l’occasione per tutti, di saperne di più riguardo i dettagli di una struttura che si pone come punto di riferimento per lo sport e l’aggregazione sociale collocandosi fra le eccellenze regionali, in particolare per la disciplina del padel, uno sport che numeri alla mano è in continua e rapida ascesa superando ormai lo stereotipo di sport “alla moda”. Le migliaia di appassionati in tutto il mondo, infatti, non attendono altro che il giusto riconoscimento del Comitato Olimpico per farlo rientrare il prima possibile fra i giochi dei cinque anelli. Intanto, la sua grande espansione, è arrivata sul territorio montaltese e per volere dell’Associazione “Ora Giochiamo” potrà contare su quattro campi di cui due al coperto.

La “Cittadella dello Sport Don Gaetano Mauro” sarà inaugurata domenica 1 dicembre alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, tra cui l’Arcivescovo Metropolita di Cosenza-Bisignano, S.E. Rev.ma Mons. Giovanni Checchinato, e il Sindaco di Montalto Uffugo, dott. Biagio Faragalli, che daranno il via ai festeggiamenti con il taglio del nastro del nuovo complesso sportivo. La Cittadella dello Sport, situata in via Giuseppe Verdi, offre una vasta gamma di servizi e attività per tutte le età: campi da padel, calcio, calcio a 5, tennis, volley, beach volley, bocce, un percorso fitness, un’area giochi per bambini, un’area dedicata ai cani e un’area ristoro. Un vero e proprio polo sportivo e di aggregazione sociale che mira a soddisfare le esigenze di tutta la comunità, promuovendo uno stile di vita sano e dinamico.

L’associazione punta anche a una gestione smart, con l’attivazione di una specifica app per le prenotazioni dei campi e per raggiungere un elevato grado di efficienza dell’amministrazione del centro sportivo. Inoltre, domenica 1 dicembre, in occasione dell’inaugurazione, sarà possibile tesserarsi al centro senza alcun costo, le tessere infatti saranno elargite gratuitamente. Un motivo in più per gli appassionati per non mancare a questo evento.

“La realizzazione di questa struttura rappresenta un importante investimento sul futuro dei nostri giovani”, ha dichiarato Gaetano Costabile. “Lo sport – ha aggiunto – è uno strumento fondamentale per la crescita personale e sociale, in quanto promuove valori come il rispetto, la lealtà e la collaborazione. L’obiettivo è quello di creare un luogo di incontro e di scambio, dove le persone di tutte le età possano praticare sport, socializzare e divertirsi”.

L’evento di inaugurazione rappresenta un momento di grande condivisione per tutta la comunità montaltese e non solo. Sono state invitate le autorità locali e i sindaci dei comuni vicini, a sottolineare l’importanza di un’integrazione sempre più stretta tra i diversi territori e un abbattimento dei confini rimasti ormai solo sulla carta. A scorrere la lista degli invitati a partecipare all’inaugurazione, vi sono le maggiori società sportive calabresi ed i loro massimi rappresentanti, fra cui il vicepresidente della “Tonno Callipo Volley”, Filippo Maria Callipo che ha dato l’adesione all’evento. Parteciperanno alla manifestazione: Lara Mecicco, campionessa italiana di padel e numero uno nel circuito FITP per il 2023; Stefano Funari, maestro nazionale FITP; Vincenzo Mirabelli, istruttore di padel FITP; Alessandro Spanò, giovane promessa del padel calabrese.

La giornata di domenica 1 dicembre sarà allietata inoltre dallo spettacolo musicale di Mimmo Palermo e Giancarlo Pagano nel loro “Viva la vita Tour”, dalla presenza di Babbo Natale, pronto ad accogliere nella sua casetta i bambini che parteciperanno all’inaugurazione per un selfie e per ricevere le loro letterine. Non mancheranno diversi stand gastronomici che proporranno cuddrurieddri calabresi, pizzette e tanto altro per dare ancora più sapore e gusto alla giornata. Per l’intrattenimento, sarà presente infine il gazebo itinerante di RLB con Maria Rosaria Gairo, l’evento infatti sarà trasmesso in diretta e per intero alla radio, perché domenica 1 dicembre dovrà essere ricordata come una festa per la comunità montaltese e non solo.

