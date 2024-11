La notte del Diavolo! Il Milan espugna il Bernabeu 15 anni dopo: il Real Madrid si arrende 1-3

StrettoWeb

Notte magica, notte da Diavolo. In Champions League il Milan trova la sua seconda vittoria e lo fa nello stadio più magico al mondo, il Santiago Bernabeu, al cospetto dei Campioni d’Europa del Real Madrid. Una serata perfetta quella dei rossoneri che battono 1-3 il grande ex Carlo Ancelotti e i suoi ‘Galacticos’.

Fin dai primi minuti si vede come il Milan provi a fare la partita senza paura e il Real sembri un po’ compassato. Thiaw suona la sveglia al 12′: colpo di testa su corner e 0-1. Fonseca ingabbia Vinicius fra Musah, scelta tattica a sorpresa deputato al raddoppio costante e fastidioso e alla copertura delle incertezze di Emerson Royal che riesce comunque a regalare un calcio di rigore ai ‘Blancos’: Vinicius non perdona con il cucchiaio.

Guerra di nervi ma il Milan non si scompone, trova spazi centralmente e dà sempre l’impressione di poter far male. Al 39′ Leao controlla in area, si gira da attaccante e trova la risposta di Lunin in allungo, Morata si fionda sulla palla vagante per il tap-in dell’ex che vale l’1-2.

Bernabeu furente, Real incattivito: 4 gialli nella ripresa tra falli e proteste. Il Milan tiene botta dietro, soffre quando serve e trova l’1-3 al 73′: bella combinazione Reijnders-Leao a centrocampo, il portoghese scappa a sinistra, fulmina Vasquez e mette dentro per l’accorrente Reijnders che controlla e batte Lunin.

Nel finale gol annullato a Rudiger per fuorigioco, 1-4 divorato da Loftus-Cheek e prodezza di Maignan su Brahim Diaz: il portiere rossonero, che nel primo tempo aveva negato più volte il gol a Mbappè e compagni, sigilla il risultato. Il Milan torna ad espugnare il Santiago Bernabeu 15 anni dopo l’ultima volta in una ‘notte da Milan’.

Lille-Juventus 1-1

Un solo punto per la Juventus che torna con un po’ di amaro in bocca dalla trasferta di Lille. Due gol annullati a Koopmeiners per fuorigioco, Chevalier in grande forma a dire no, più volte, agli attacchi bianconeri. E il solito David che non perdona alla prima chance utile e rischia di rendere più amara del dovuto la serata della ‘Vecchia Signora’. Il solito guizzo di Conceicao però procura il rigore trasformato da Vlahovic per l’1-1 finale.

Bologna-Monaco 0-1

Niente da fare per il Bologna che manca ancora l’appuntamento con la prima vittoria in Champions League- Gli emiliani tengono botta per oltre 80′ minuti contro il Monaco, complice il gol annullato dal Var all’ex Torino Singo. All’87’ però la rete di Kehrer ha reso amara la serata dei ragazzi di Vincenzo Italiano sconfitti 0-1 al Dall’Ara.

