Power Reijnders trascina il Milan fuori dalla nebbia: 3-0 all’Empoli | CLASSIFICA

Dopo due pareggi consecutivi il Milan torna al successo in campionato e lo fa tra le mura amiche di San Siro nel quale non vinceva dal 19 ottobre. I rossoneri battono l’Empoli con un netto 3-0 in un’atmosfera decisamente surreale con il campo avvolto dalla nebbia che ha reso la gara complicata da vedere per il pubblico soprattutto nel primo tempo.

Al 19′ il primo flash è quello di Morata, rapido nello scaraventare in rete, da posizione defilata, un pallone sporco arrivato dalla destra. Al 44′ arriva il raddoppio del Milan con una gira di Reijnders da posizione centrale che fulmina Vasquez. “Power Reijnders“, come soprannominato dai tifosi rossoneri, si regala la doppietta personale nella ripresa concludendo una bella discesa palla al piede con un preciso diagonale. Il Milan bissa la vittoria in Champions League contro lo Slovan Bratislava ottenendo 3 punti in campionato: rossoneri attualmente 7°, con una gara da recuperare, a -3 dalla Juventus impegnata domani contro il Lecce.

Risultati Serie A 14ª Giornata

Venerdì 29 novembre

Ore 20:45

Cagliari-Verona 1-0

Sabato 30 novembre

Ore 15:00

Como-Monza 1-1

Ore 18:00

Milan-Empoli 3-0

Ore 20:45

Bologna-Venezia

Domenica 1 dicembre

Ore 12:30

Udinese-Genoa

Ore 15:00

Parma-Lazio

Torino-Napoli

Ore 18:00

Fiorentina-Inter

Ore 20:45

Lecce-Juventus

Lunedì 2 dicembre

Ore 20:45

Roma-Atalanta

Classifica Serie A

Napoli 29 Atalanta 28 Inter 28 Fiorentina 28 Lazio 28 Juventus 25 Milan 22* Bologna 18* Udinese 17 Empoli 16 Torino 15 Cagliari 14 Roma 13 Parma 12 Lecce 12 Verona 12 Genoa 11 Como 11 Monza 10 Venezia 8

* Una partita da recuperare

Programma 15ª Giornata Serie A

Venerdì 6 dicembre

Ore 18:30

Inter-Parma

Ore 20:45

Atalanta-Milan

Sabato 7 dicembre

Ore 15:00

Genoa-Torino

Ore 18:00

Juventus-Bologna

Ore 20:45

Roma-Lecce

Domenica 8 dicembre

Ore 12:30

Fiorentina-Cagliari

Ore 15:00

Verona-Empoli

Ore 18:00

Venezia-Como

Ore 20:45

Napoli-Lazio

Lunedì 9 dicembre

Ore 20:45

Monza-Udinese

