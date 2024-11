Meteo Reggio Calabria, le previsioni per il weekend

StrettoWeb

Nella notte di Venerdì 29 Novembre, il cielo sarà sereno con una temperatura di circa +15,9°C e umidità al 65%. La mattina porterà un aumento delle temperature fino a +18,9°C, mantenendo un cielo prevalentemente sereno e una leggera copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, si assisterà a nubi sparse e un abbassamento della temperatura a +16,3°C, con umidità al 77%. La sera, invece, il tempo cambierà drasticamente con cielo coperto e piogge leggere. Sabato inizierà con piogge e temperature intorno a +15,8°C, mentre Domenica si prevede un miglioramento, sebbene le piogge persistano.

Venerdì 29 Novembre

Nella notte di Venerdì 29 Novembre, il tempo si presenterà con cielo sereno e una temperatura di circa +15,9°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, attorno al 6%, e la velocità del vento si manterrà leggera, oscillando tra 5,5 km/h e 7,8 km/h da Nord. L’umidità sarà intorno al 65%, garantendo una notte fresca ma gradevole.

Proseguendo nella mattina, il cielo continuerà a rimanere prevalentemente sereno, con temperature che saliranno fino a +18,9°C entro le ore 11:00. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, raggiungendo il 22%, ma non ci saranno precipitazioni. I venti si manterranno moderati, con velocità che varieranno tra 10 km/h e 13,9 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 64%, rendendo l’aria fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con nubi sparse, con temperature che scenderanno a +16,3°C alle ore 16:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 64%, ma non si prevedono piogge. I venti continueranno a soffiare da Nord-Ovest, con velocità di circa 10 km/h. L’umidità salirà al 77%, rendendo l’atmosfera un po’ più umida.

Infine, nella sera, il tempo cambierà drasticamente. Il cielo diventerà coperto e si verificheranno piogge leggere a partire dalle ore 20:00, con una temperatura che si attesterà intorno ai +16,2°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100% e le precipitazioni si intensificheranno, con valori che arriveranno fino a 0,35 mm entro le ore 23:00. L’umidità aumenterà fino al 78%, e i venti si faranno più leggeri, con velocità che scenderanno a 2,1 km/h.

Sabato 30 Novembre

Nella notte di Sabato 30 Novembre, si prevede un inizio di giornata con pioggia leggera e una temperatura di circa +15,8°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e le precipitazioni continueranno a cadere con intensità variabile, accumulando fino a 0,58 mm. I venti soffieranno da Sud-Sud Est a una velocità di 2,4 km/h, con umidità che si attesterà attorno al 78%.

Durante la mattina, le condizioni meteo rimarranno instabili, con piogge leggere che continueranno a cadere. Le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo un massimo di +14,1°C alle ore 12:00. La copertura nuvolosa rimarrà al 92% e le precipitazioni si intensificheranno, con accumuli che potranno raggiungere 0,24 mm. I venti si faranno più forti, con velocità che arriveranno fino a 22,8 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con un aumento della copertura nuvolosa al 25% e temperature che scenderanno a +12,7°C. Tuttavia, le piogge leggere continueranno, con accumuli di 0,17 mm. I venti si manterranno tesi, con velocità di circa 13,1 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, con valori che si attesteranno intorno ai +10,4°C. Le piogge leggere continueranno a cadere, e la copertura nuvolosa rimarrà alta, attorno all’84%. I venti si faranno più leggeri, con velocità di circa 9,7 km/h.

Domenica 1 Dicembre

Nella notte di Domenica 1 Dicembre, le condizioni meteo rimarranno simili a quelle del giorno precedente, con piogge leggere e temperature che si aggireranno attorno ai +10,5°C. La copertura nuvolosa sarà al 81% e le precipitazioni continueranno, accumulando fino a 0,28 mm. I venti soffieranno da Nord-Nord Ovest a una velocità di 10,5 km/h, con umidità al 75%.

Durante la mattina, le piogge proseguiranno, con temperature che si manterranno stabili attorno ai +12,7°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 80%, e le precipitazioni si intensificheranno, con accumuli che potranno raggiungere 0,82 mm. I venti si faranno più forti, con velocità di circa 18,3 km/h.

Nel pomeriggio, si prevede un leggero miglioramento, con temperature che si attesteranno intorno ai +13,2°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, al 95%, ma le piogge diventeranno meno intense, con accumuli di 0,61 mm. I venti si manterranno moderati, con velocità di circa 11,6 km/h.

Infine, nella sera, il tempo si stabilizzerà ulteriormente, con temperature che scenderanno a +12,5°C. La copertura nuvolosa si ridurrà al 22%, e non si prevedono ulteriori precipitazioni. I venti si faranno più leggeri, con velocità di circa 10,9 km/h.

Conclusioni

Il fine settimana a Reggio Calabria si presenterà caratterizzato da un inizio instabile, con piogge che si protrarranno fino a Sabato pomeriggio. Domenica, sebbene le condizioni meteo miglioreranno, si prevedono ancora piogge leggere, ma con un graduale ritorno a condizioni più stabili. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione le previsioni di pioggia, soprattutto per Sabato, mentre Domenica offrirà opportunità migliori per godere di un clima più temperato e meno umido.

