Meteo Reggio Calabria, le previsioni per domani venerdì 15 novembre

Le condizioni meteo di Reggio Calabria per Venerdì 15 Novembre si presenteranno caratterizzate da un inizio di giornata piovoso, seguito da un progressivo miglioramento nel corso della giornata. Le previsioni del tempo indicano un alternarsi di pioggia leggera e schiarite, con temperature che si manterranno su valori moderati. La presenza di venti moderati contribuirà a rendere l’atmosfera più fresca, specialmente nelle ore pomeridiane.

Durante la notte, si registreranno piogge leggere con una copertura nuvolosa che varierà dal 47% al 99%. Le temperature si attesteranno intorno ai 15,4°C e 15,9°C, con una percezione termica leggermente inferiore. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 5,1 km/h e i 13,3 km/h, proveniente principalmente da Nord e Nord-Ovest. L’umidità si manterrà alta, raggiungendo il 85%.

Nella mattina, le previsioni meteo indicano una continuazione delle piogge leggere, con temperature che varieranno tra 15,1°C e 17,6°C. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 61%, mentre la velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 28,4 km/h. Le precipitazioni si ridurranno gradualmente, con una probabilità di pioggia che scenderà sotto il 79%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo. Le nubi sparse prenderanno il posto delle piogge, con temperature che scenderanno fino a 15°C. La copertura nuvolosa si stabilizzerà attorno al 37%, e le raffiche di vento si manterranno attorno ai 35 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo il pomeriggio più asciutto e ventilato.

La sera porterà un ulteriore rasserenamento del cielo, con temperature che si attesteranno intorno ai 14,9°C. La copertura nuvolosa rimarrà attorno all’82%, ma senza precipitazioni. I venti continueranno a soffiare da Nord-Ovest, mantenendo una velocità moderata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Reggio Calabria nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale delle condizioni meteo. Dopo una giornata di pioggia leggera, si prevede un fine settimana con cieli prevalentemente sereni e temperature in aumento. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, mentre le temperature si stabilizzeranno su valori più miti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +15.9° perc. +15.5° 0.17 mm 5.1 N max 9.3 Tramontana 76 % 1016 hPa 3 pioggia leggera +15.6° perc. +15.2° 0.35 mm 9.7 NNO max 17 Maestrale 77 % 1016 hPa 6 pioggia leggera +15.1° perc. +14.9° 0.68 mm 13 NNO max 19.5 Maestrale 86 % 1016 hPa 9 pioggia leggera +17° perc. +16.6° 0.69 mm 16.3 NO max 25.3 Maestrale 71 % 1017 hPa 12 nubi sparse +17.6° perc. +16.9° prob. 79 % 28.4 NO max 37.1 Maestrale 59 % 1016 hPa 15 nubi sparse +16° perc. +15.2° prob. 5 % 25.3 NO max 35.9 Maestrale 63 % 1017 hPa 18 nubi sparse +15.2° perc. +14.6° Assenti 21.3 NNO max 30.5 Maestrale 68 % 1018 hPa 21 nubi sparse +15.3° perc. +14.7° Assenti 19.5 NNO max 28.2 Maestrale 69 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 16:43

