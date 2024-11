Il Messina Volley cede in casa contro la Pallavolo Zafferana per 3-0

StrettoWeb

Battuta d’arresto per il Messina Volley che, nella 4ª giornata del Campionato di Serie C femminile, cede in casa per 3-0 contro la Pallavolo Zafferana. Partita vibrante per tutti e tre i parziali da entrambe le parti, con le ragazze di mister Francesco Trimarchi a fronteggiare le avversarie a testa alta, per poi cedere l’intera posta in palio all’ottima compagine etnea, ben messa in campo da coach Roberta Aloisi.

Il Messina Volley parte forte nel primo set (3-0) con Marika Arena e due ace di Giulia Mondello. Nicoletta De Luca e capitan Pilar Miranda pareggiano (3-3), mentre Mora Audenino e nuovamenta Miranda portano avanti le ospiti (+2; 4-6). Le padrone di casa pareggiano 8-8, ma De Luca, Pilar e Audenino vanno a +3 (9-12). Il muro di Arena M. è il nuovo pari giallo-blu (13-13), ma due volte Marcela Nielsen e la pipe di Audenino siglano il +4 (13-17) per le etnee. Coach Trimarchi chiama la pausa ed Adriana Ignoto timbra il -2 (16-18). La squadra ospite piazza un break e vola a +5 (18-23) con il secondo discrezionale locale. Audenino chiude il parziale a favore della Pallavolo Zafferana (19-25). Audenino e Federica Laudani aprono il secondo set (+3; 2-5) in favore delle ospiti. Tre punti di Audenino allungano a +6 (4-10) con Alessia Romano a siglare il +8 (6-14). Mariapia Lorusso e Giovanna Biancuzzo accorciano a -6 (9-15) e sul 18-11 per le ospiti il Messina Volley chiama time-out. Si viaggia punto a punto con le locali a cercare dì ricucire (-4; 17-21) con il pallonetto Giulia Pecoraro e l’ace di Lorusso. Nielsen sigla il +5 (17-22) e Audenino chiude il set (+6; 19-25). Terzo parziale in equilibrio fino al 7 pari con Nielsen a mettere a terra i due punti di vantaggio (7-9) per le etnee. Audenino allunga a +5 (8-13) con Trimarchi in pausa. Mondello e Sara Arena accorciano a -1 (12-13) ed è adesso mister Aloisi a chiamare time-out. Nuovo allungo ospite (+5;14-19) e secondo discrezionale per Trimarchi. Due pipe di Mondello accorciano (-3; 16-19), ma Nielsen e l’ace di De Luca tornano a +6 (16-22). Mondello va a -4 (19-23), ma il pallonetto e l’ace di Nielsen chiudono il match (19-25) in favore della Pallavolo Zafferana. “Abbiamo incontrato un’ottima squadra – commenta mister Trimarchi a fine partita –, composta da tre elementi di categoria superiore. Noi abbiamo cercato di impensierirle con tre buone prima fasi dei set, ma poi ci siamo un po’ persi. Noi ricadiamo nel commettere qualche errore di troppo, però la squadra ha giocato più ordinata, difendendo tanto ma toccando pochi palloni a muro. Diciamo che non è andata malissimo, nonostante il risultato sia categorico”.

Messina Volley-Pallavolo Zafferana 0-3 (19-25; 19-25; 19-25)

Messina Volley: Pecoraro 1, Lorusso 7, Mondello 12, Laganà (Cap.) 1, Ignoto 2, Runci, Sorbara, Arena M. 4, Biancuzzo 1, Pasa, Arena S. 2, Natoli (Lib. 1), De Grazia (Lib. 2). All. Trimarchi, 2° All. Rizzo

Pallavolo Zafferana: Laudani 1, Romano 4, Privitera, Arena, De Luca 10, Audenino 17, Conti, Buda, Nielsen 13, Miranda (Cap.) 5, Famoso (Lib. 1), Spinella (Lib. 2). All. Aloisi, 2° All. Castorina

Arbitri: Micale e Burrascano.

