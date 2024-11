Messina Volley, Arena: “Santa Teresa squadra competitiva. Contro di loro testeremo la nostra forza”

StrettoWeb

Trasferta impegnativa per il Messina Volley che, per la 5ª giornata del campionato di Serie C femminile, farà visita all’Amando Volley di Santa Teresa. Le peloritane, direttte da coach Francesco Trimarchi, provengono dalla sconfitta casalinga contro la capolista Pallavolo Zafferana e cercheranno di raccogliere punti nella roccaforte del “PalaBucalo”. Le joniche, allenate da mister Alessandro Prestipino, lo scorso turno si sono imposte al tie-break contro la Pallavolo Oliveri, ma si sono arrese in settimana, sempre contro la capolista, nel recupero della 3ª giornata.

A presentare il match di domenica è la schiacciatrice giallo-blu Marika Arena: “Contro il Santa Teresa sarà molto importante, in quanto cercheremo di raccogliere punti fondamentali e testeremo la nostra forza contro una squadra competitiva. L’Amando ha un ottimo schema di gioco sia in attacco che in difesa e per questo sarà importanti concetrarsi in entrambe le fasi. In questo inizio di campionato abbiamo colto l’occasione di scontrarci con delle squadre di livello e, nonostante le varie difficoltà, stiamo crescendo. Siamo una squadra giovane che ancora deve crescere e cercheremo contro il Santa Teresa di portare un ottimo risultato a casa”.

