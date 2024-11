Messina, Siracusano sulle borse di studio a 10 giovani: “avete l’opportunità di costruirvi un futuro brillante”

StrettoWeb

“Auguri ai 10 giovani messinesi che oggi ricevono le borse di studio universitarie del progetto ‘RINASCI-MENTI’, dedicato a ragazzi residenti nelle zone della città interessate dal risanamento. Sono certa che sfrutterete al meglio questa grande opportunità, forse molto meglio di come avrebbero fatto altri vostri coetanei, perché voi siete stati temprati dalle difficoltà. E sono dunque certa che vi affermerete brillantemente nel mondo del lavoro“. Lo ha detto Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata messinese di Forza Italia, in un videomessaggio proiettato durante la cerimonia di consegna delle borse di studio, svoltasi questa mattina a Palazzo dei Leoni.

“Questa – ha sottolineato Siracusano – è per voi un’opportunità di futuro offerta da chi ha avuto la geniale idea di porre in essere questa bellissima iniziativa. Ringrazio il sub commissario al risanamento Marcello Scurria e Nanni Ricevuto, che hanno trasformato il concetto di risanamento: da risanamento abitativo a risanamento culturale e sociale. Non soltanto case al posto di tetti in eternit ma un’opportunità concreta per il futuro che a questi ragazzi era stata negata.

Mi spiace non poter essere tra voi oggi, ci sarò nella giornata di domani insieme al presidente della Commissione parlamentare sulle periferie, l’onorevole Alessandro Battilocchio, che sarà a Messina per monitorare ciò che stiamo facendo: il modello di risanamento costruito a Messina è un modello da replicare e da esportare per altre emergenze abitative. Qui a Messina abbiamo dimostrato che il passato, anche orrendo o vergognoso, si può cancellare, e che il futuro si può costruire. Voi ragazzi oggi avete una grande opportunità, quella di costruirvi un futuro brillante, e io ve lo auguro con tutto il cuore”, ha concluso Matilde Siracusano.

