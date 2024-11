Messina, rubavano auto di notte: arrestate 2 persone

StrettoWeb

Alle prime ore del mattino, i Carabinieri della Compagnia di Taormina hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare, emessa dal GIP del Tribunale di Messina, su conforme richiesta della locale Procura, nei confronti due individui, di 43 e 30 anni, pregiudicati, entrambi della provincia di Catania, destinatari della custodia cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, in ordine ai reati di furto aggravato di autovetture.

L’operazione è il risultato degli esiti dell’attività investigativa condotta dai Carabinieri della Stazione di Santa Teresa di Riva (ME), coordinata dalla Procura della Repubblica di Messina, da cui sarebbe emersa l’operatività dei due indagati, presunti autori di una serie di furti di autovetture commessi nei mesi da febbraio a marzo 2024, a Santa Teresa di Riva, Furci Siculo, Giardini Naxos e Gaggi.

Le indagini, sviluppate principalmente attraverso testimonianze e l’analisi delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza, hanno permesso di delineare la dinamica dei fatti e di raccogliere elementi di colpevolezza a carico degli indagati. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, infatti, i furti sarebbero stati commessi sempre in orario notturno, secondo un sistema preordinato e programmato e con le stesse modalità operative, che hanno evidenziato l’elevato grado di organizzazione e professionalità della banda criminale. In particolare, un soggetto fungeva da “palo”, mentre l’altro, forzato lo sportello, in tempi rapidi si allontanava con l’auto rubata. In alcune circostanze, i Carabinieri sono riusciti a ritrovare le autovetture rubate che sono state restituite ai proprietari.

I gravi indizi di colpevolezza emersi dall’attività investigativa dei militari dell’Arma, sono stati concordati dal GIP del Tribunale di Messina che ha emesso il provvedimento cautelare, eseguito dai Carabinieri nei confronti dei due indagati, uno dei quali si trova già ristretto nel carcere di Catania per altra causa.

Quanto sopra, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, costituzionalmente garantito e nel rispetto dei diritti degli indagati, che, in considerazione dell’attuale fase delle indagini preliminari, sono da presumersi innocenti fino alla sentenza irrevocabile che ne accerti le responsabilità e con la precisazione che il giudizio, che si svolgerà in contraddittorio con le parti e le difese davanti al giudice terzo ed imparziale, potrà concludersi anche con la prova dell’assenza di ogni forma di responsabilità in capo agli stessi indagati.

