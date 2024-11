Messina, punti e sorrisi nell’ultimo turno per Junior Sport Lab

StrettoWeb

È entrata nel vivo la stagione agonistica del settore maschile di calcio della Junior Sport Lab. Prosegue il trend positivo della squadra Under 15 regionale, che, nella 9ª giornata del girone C, ha superato, sul sintetico del Comunale di Brolo, il Calcio Club Santa Venerina per 3 a 1 grazie alla doppietta di Bonfiglio e al gol di Di Luca.

Da sottolineare, l’esordio in questo match di tre ragazzi nati nel 2012, quindi due anni sotto categoria: Danzè, Gattignolo e Miracola. In virtù di questi tre punti, la JSL è salita a quota 16 ed occupa la sesta posizione, a pari merito con l’Aga Messina. Domani pomeriggio (sabato 30 novembre, ndr) i neroverdi se la vedranno, sempre in casa, con la Folgore Milazzo.

È reduce da un successo anche la formazione Under 16, che si è imposta con il punteggio di 7-1 sulla Sport Project Academy. Marcatori: Spinella 2, Contenta, Raffaele, Scolaro, Di Luca e Lamonica. Nel prossimo turno, impegno sul campo della Nuova Rinascita. L’Under 17 provinciale ha vinto (2-1) la gara d’apertura in casa della Real Academy Acquedolci, capitalizzando le realizzazioni di Giardina e Raffaele Addamo, mentre ha poi pareggiato contro il Città di Mistretta per 1 a 1; a bersaglio Raffaele Addamo. Martedì è in calendario la sfida Nebros-Junior Sport Lab.

“Siamo molto soddisfatti del rendimento e delle prestazioni fornite dall’Under 15, in particolare a Brolo, dov’è ancora imbattuta – dichiara il tecnico Matteo Aquilia -. La posizione in classifica è gratificante e fa ben sperare per il prosieguo del torneo. Buone risposte sono arrivate anche dall’Under 16 con i 2009 e 2010 che hanno potenzialità e qualità per recitare un ruolo da protagonisti. Discorso analogo per l’Under 17, in grado di crescere costantemente nel corso delle settimane“.

