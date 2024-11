Messina, nuova illuminazione per il Forte Gonzaga

StrettoWeb

Il Forte Gonzaga di Messina si accende con una nuova luce. Sono stati aggiudicati i lavori per la realizzazione di un impianto di illuminazione artistica a LED, che metterà in risalto uno dei simboli della città. “Un progetto ambizioso, finanziato dalla Regione Siciliana nell’ambito del programma regionale dei Castelli di Sicilia, che unisce passato e presente valorizzando il nostro patrimonio storico, artistico e culturale. 31 proiettori LED RGBW illumineranno i bastioni del forte, creando giochi di luce unici attraverso un impianto artistico progettato in ottica di sostenibilità ambientale e basso consumo energetico“, afferma l’assessore Caminiti.

Il progetto redatto dall’ing. Salvatore Saglimbeni è stato aggiudicato all’impresa A.G.L. tecnologie di Gergamotta E C. prevede un tempo di realizzazione degli interventi di 45 giorni. I lavori saranno consegnati nei prossimi giorni.

