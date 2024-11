Messina, maxi finanziamento per riqualificare l’area costiera

StrettoWeb

Stanziato un importo di 1.679.051,19 euro per la valorizzazione dell’ambito costiero di Messina mediante demolizione di beni immobili pericolanti a Maregrosso. “Grazie all’assegnazione delle risorse FSC 2021-2027, disposte ai sensi dell’articolo 1, comma 178, lett. e) della Legge n. 178 del 2020 e s.m.i., e in linea con le disposizioni della delibera CIPESS n. 16 del 2023, Messina riceverà i fondi necessari per avviare un intervento significativo“, è quanto afferma il sindaco di Messina, Federico Basile.

“Gli interventi saranno mirati a riqualificare l’area costiera attraverso la demolizione di strutture fatiscenti, restituendo alla cittadinanza un’altra spiaggia, dopo quella del Ringo e concretizzando una rigenerazione urbana che non solo recupera aree straordinarie rimaste abbandonate per anni, ma le reintegra nella vita quotidiana dei cittadini puntando a creare nuovi luoghi di aggregazione e a migliorare la qualità della vita“, sottolinea Basile.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.