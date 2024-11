Messina, limitazione al transito lungo la strada provinciale 162/q

StrettoWeb

La III Direzione “Viabilità Metropolitana” della Città Metropolitana di Messina ha disposto la limitazione al transito su una sola corsia di marcia, con istituzione senso unico in direzione Palermo – Messina, dal km. 1+360 al km. 2+028 con deviazione su strada comunale “Barranca” in direzione Messina – Palermo dal km. 1+360 circa della strada provinciale 162/q di Ponte Inganno – Acquedolci. L’ordinanza, in vigore dall’11 novembre 2024 al 10 luglio 2025, è stata emanata per consentire l’esecuzione dei lavori di realizzazione di un sottopasso ferroviario carrabile, lungo la Via Castello, nel Comune di Acquedolci.

Il transito sarà deviato in direzione Messina – Palermo sulla strada Comunale Barranca al km. 1+360 della strada provinciale 162/q.

Il controllo dell’osservanza della prescrizioni è demandata agli organi di Polizia Metropolitana, Polizia Municipale e a quanti altri spetti secondo la vigente legislazione.

