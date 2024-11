StrettoWeb

Un grave incidente si è verificato in serata sul viale Giostra a Messina dove, per cause ancora in corso di accertamento, hanno impattato violentemente un’auto con una moto. Due centauri hanno avuto la peggio essendo stati trasportati immediatamente al Policlinico della città dello Stretto.

Sul posto le ambulanze del 118 e le forze dell’ordine, le quali stanno conducendo le indagini per capire la dinamica del pauroso sinistro.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.