Messina, incentivi per l’acquisto di biciclette: rimborsi fino al 50%. Mondello: “puntiamo sulla mobilità sostenibile”

Presente il vicesindaco e assessore alla Mobilità urbana Salvatore Mondello, nel corso di una conferenza stampa oggi a palazzo Zanca, a Messina, sono state illustrate le iniziative previste nel programma sperimentale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, finanziato dal ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Il progetto è dedicato agli incentivi a favore di persone fisiche maggiorenni per l’acquisto di biciclette a pedalata assistita, pieghevoli e non, nuove di fabbrica, per uso urbano non sportivo o mezzi di micromobilità equiparati ad un velocipide (monopattino). All’incontro con i giornalisti hanno partecipato il dirigente comunale del servizio Mobilità urbana Pietro Certo, insieme ai funzionari tecnici Silvana Mondello e Giuseppe Messina; il prof. Massimo Villari dell’Università degli Studi di Messina; la dott.ssa Francesca Fulci, che ha curato la campagna comunicativa; e in collegamento da remoto Giacomo Mondello, mobility manager della Fire; e Maria Morò, in rappresentanza di Euromobility.

“Mobilità sostenibile centrale della nostra Amministrazione”

“La mobilità sostenibile è sempre stata un tema centrale della nostra Amministrazione comunale, dal 2018 con il sindaco De Luca e ora con Basile – ha sottolineato il vicesindaco Mondello – affinché la cittadinanza sia incentivata a dotarsi di mezzi alternativi all’auto per gli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola, che rappresentano i maggiori flussi cittadini. Questa iniziativa rientra con quanto previsto nel Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS) e nel Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU), con il duplice obiettivo di limitare l’inquinamento atmosferico, alleggerendo il traffico urbano, e allo stesso modo di svolgere attività fisica. Le misure presentate oggi sono rivolte principalmente al settore terziario, che rappresenta il 90 per cento della nostra popolazione, e promuovono la mobilità sostenibile attraverso la concessione di incentivi per l’acquisto di biciclette nuove di fabbrica ad uso urbano a pedalata assistita, pieghevoli e non, e monopattini”, ha concluso il vicesindaco Mondello.

Le spiegazioni

I funzionari comunali, insieme all’ing. Certo, hanno spiegato le modalità di adesione al progetto, mentre il prof. Villari ha evidenziato “l’importanza della collaborazione tra il Comune di Messina e l’Università degli Studi su temi così centrali e importanti come quello della mobilità sostenibile”.

L’incentivo del comune di Messina é riservato ai lavoratori/studenti maggiorenni appartenenti ad Enti, Aziende, Istituti scolastici, categorie professionali o commerciali, ecc…, che hanno formalmente aderito al programma sperimentale. Tale accreditamento, ove non già attivato, può avvenire esclusivamente tramite l’iscrizione al portale https://muovime.comune.messina.it.

Info

A partire da lunedì 18 novembre, i cittadini potranno usufruire degli incentivi per l’acquisto di biciclette e monopattini al fine di muoversi in libertà senza l’ausilio di autovetture fino ad un massimo del 50% del costo sostenuto per l’acquisto con il limite di 565 euro per le biciclette e 255 per i monopattini. Gli interessati dovranno verificare se il proprio ente o azienda abbia aderito al programma sperimentale, andando nella home page e cliccando su enti convenzionati. Occorre registrarsi, se non lo si é già fatto, sul sito https://muovime.comune.messina.it seguendo le istruzioni. Si dovrà scaricare l’avviso pubblico e acquistare la bici o il monopattino, avendo cura di acquisire dal venditore i documenti indicati nell’avviso, a seguire accedere alla piattaforma e a partire dal 1 dicembre inserire la documentazione richiesta necessaria per il rimborso. Le risorse necessarie destinate ad incentivi per i cittadini sono state calcolate fino ad un massimo di 1.100 cittadini (300 potranno acquistare monopattini e circa 800 biciclette) fino ad esaurimento dei posti.

