Messina: incendio in un bus Atm, nessun ferito

StrettoWeb

Dopo il furioso incendio avvenuto ad un bus dell’Atam a Reggio Calabria, anche a Messina ci sono stati problemi con il trasporto pubblico locale. “In merito al principio di incendio verificatosi oggi sul bus in servizio sulla Linea 1, Atm S.p.A comunica di aver già disposto le verifiche sul mezzo coinvolto. Vogliamo capire cosa è successo e da cosa è scaturito il problema che si è verificato in uno dei bus più nuovi della nostra flotta e ancora in garanzia”, spiega il presidente Carla Grillo.

“Fortunatamente non si registrano feriti, ma è nostro dovere andare a fondo alla vicenda”, conclude il massimo vertice dell’Azienda Trasporti di Messina

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.