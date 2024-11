Messina, inaugurata la 2ª edizione dell’UniMe Recruiting Day

StrettoWeb

E’ stata inaugurata, nella Sede centrale dell’Ateneo (Rettorato e Dipartimento di Economia), la seconda edizione dell’UniMe Recruiting Day, l’evento di orientamento al lavoro e placement organizzato per favorire l’incontro tra imprese, studenti e laureati dell’Università di Messina. Oltre 2500 curricula sono stati inviati alle 60 aziende aderenti all’iniziativa per un totale di 800 colloqui fissati; 141 è, invece, il numero dei profili ricercati dalle imprese in vari settori che spaziano dall’Ingegneria all’Economia sino, anche, agli ambiti connessi alle Tecnologie, all’Energia rinnovabile, alle Assicurazioni, alla Sostenibilità, alla Meccanica, ai Trasporti, alle Applicazioni industriali o digitali, all’Elettronica e tanto altro ancora.

Le parole del Rettore

“Con enorme piacere – ha detto il Rettore– accolgo le 60 aziende che quest’oggi popolano l’Ateneo e tutti gli studenti e i laureati che si avvicenderanno nei vari colloqui con le imprese. Sono certa che queste ultime riusciranno a trovare nei nostri giovani quei profili di talento che stanno cercando. Questa iniziativa nasce proprio per i nostri ragazzi, per dar loro le opportunità lavorative che cercano all’interno del nostro bellissimo territorio. Per questo motivo, UniMe sta lavorando costantemente per rimodulare l’offerta formativa in base alle esigenze territoriali e del mondo del lavoro, nella consapevolezza che la collaborazione interistituzionale possa condurre a ottimi risultati. In quest’ottica sono lieta della presenza del Sindaco, dott. Federico Basile, con il quale abbiamo il comune desiderio di rafforzare una sinergia capace di implementare sempre più i servizi rivolti ai giovani ed a tutta la città. Colgo l’occasione per ringraziare le prof.sse Giuseppa Filippello e Cinzia Ingratoci Scorciapino, rispettivamente, Delegata ai Progetti di transizione Scuola-Università e Delegata alla Promozione e sviluppo dell’offerta formativa sul territorio, il dott. Pietro Nuccio, Direttore del D.A. Servizi didattici e Alta Formazione, l’Unità di Coordinamento tecnico Orientamento e Placement e tutte le professionalità che hanno profuso grande impegno per l’organizzazione di questa giornata”.

Le parole di Basile

“Con la presenza delle aziende – ha aggiunto il Sindaco – l’Università è diventata un piccolo polo fieristico per il lancio dei giovani nel vasto panorama del mondo del lavoro. La mia presenza qui suggella il desiderio delle istituzioni di collaborare per far crescere insieme la nostra città e per permettere ai nostri ragazzi di restare nel territorio”.

Le parole di Franza

Al Recruiting Day, tra gli altri, ha preso parte anche il dott. Pietro Franza, Presidente Sicindustria: “Eventi come questo dimostrano che le imprese sul territorio sono presenti e guardano ai nostri giovani, sono felice di essere qui e di vedere le aziende che dialogano con studenti e laureati del territorio. La sinergia con le Istituzioni è sempre più importante, dobbiamo lavorare tutti insieme affinché i nostri ragazzi non avvertano la necessità di abbandonare la nostra terra e per riuscire nello scopo è fondamentale coinvolgere il mondo della formazione e studiare il meccanismo migliore per favorire l’ingresso nel mondo del lavoro”.

L’evento, strategico non solo per chi è alla ricerca del primo impiego, ma anche per chi desidera esplorare nuove opportunità di carriera, ha confermato l’impegno dell’Università di Messina nell’opera di promozione dell’inserimento lavorativo dei propri studenti e laureati, con l’obiettivo collaterale di accrescere le potenzialità del territorio.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.