Messina Futsal, niente da fare a Monopoli: sconfitta per 9-0

StrettoWeb

Niente da fare per il Messina Futsal sul campo del forte Audace Monopoli, che si è imposto per 9-0 nella 7ª giornata di serie A2 di calcio a 5. Terza sconfitta di fila per i giallorossi ed esordio amaro per il tecnico Giuseppe Fiorenza. Nonostante alcuni buoni tentativi portati dai peloritani in avvio di partita, privi della necessaria mira, sono i pugliesi a segnare con Gonzalez, Caramia e Cristofaro.

Nella ripresa, i padroni di casa impinguano ulteriormente il bottino, andando altre sei volte a bersaglio. Non produce effetti la timida reazione degli ospiti. Ci sarà, quindi, molto da lavorare, in questi giorni, in vista dell’importante match di sabato prossimo contro il Canosa. La posizione del Messina Futsal in graduatoria non è quella che ci si augurava ad inizio torneo, ma le distanze sono ancora ridotte e ci sarà modo ed occasioni per provare a risalire la china.

Risultati 7ª giornata serie A2 (girone D): Audace Monopoli-Messina Futsal 9-0; Canosa-Futsal Canicattì 8-5; Futsal Mazara-Ecosistem Lamezia 6-3; Gear Piazza Armerina-Bitonto 6-6; Sammichele-Città di Acri 4-3; Soverato-Castellana 3-3.

Classifica: Audace Monopoli e Soverato 14; Bitonto e Futsal Canicattì 13; Sammichele 12; Ecosistem Lamezia e Futsal Mazara 10; Gear Piazza Armerina 8; Città di Acri e Castellana 7; Messina Futsal e Canosa 6.

GIOVANILE – Terza vittoria stagionale per l’Under 19 nel campionato nazionale di categoria. La formazione allenata da Salvatore D’Urso ha battuto (4-0), sul parquet del “PalaLaganà”, l’Arcobaleno Ispica grazie ai gol messi a segno da Centorrino, autore di una doppietta, Mangraviti e Saccone.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.