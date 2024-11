Progetto WAY a Messina, ospiti di prestigio per la tre giorni a Villa Dante | NOMI

StrettoWeb

Il progetto WAY – Welfare Activity for Young, frutto di una collaborazione tra Amministrazione comunale e Messina Social City volge al termine, e per l’occasione è stato organizzato un evento conclusivo che si svolgerà a villa Dante il 22, 23 e 25 novembre prossimi, per celebrare la conclusione di un percorso che nel corso di questi mesi ha rappresentato un modello innovativo di educazione e inclusione. I dettagli del programma della tre giorni sono stati presentati oggi, lunedì 18 novembre, a palazzo Zanca nel corso di una conferenza stampa, presente il sindaco Federico Basile, cui hanno preso parte gli assessori Alessandra Calafiore e Massimo Finocchiaro; la presidente dell’Azienda speciale Messina Social City Valeria Asquini con la componente del CdA Daniela Bruno; e l’esperto comunale allo Sport e delegato provinciale del CIP Francesco Giorgio.

Traguardi raggiunti

Nel corso dell’incontro, l’Amministrazione Comunale e la Messina Social City hanno illustrato i traguardi raggiunti da un progetto che, in questi mesi, ha saputo unire sport, educazione e inclusione sociale, coinvolgendo direttamente i territori e le comunità locali. Con oltre 500 partecipanti attivi e più di 20 eventi pubblici nelle piazze delle sei municipalità, WAY ha dimostrato di essere un modello innovativo di welfare educativo. Attraverso il contributo di 21 Associazioni Sportive Dilettantistiche, i giovani hanno potuto prendere parte a percorsi formativi che hanno promosso sani valori educativi come il rispetto, il fair play e il gioco di squadra. Il progetto ha lasciato un segno tangibile anche attraverso interventi di rigenerazione urbana, con l’installazione di 6 aree fitness e 8 tavoli da ping-pong in cemento, che continueranno a rappresentare spazi di aggregazione e socialità per tutta la comunità. Obiettivo pienamente raggiunto: WAY – Welfare Activity for Young, un progetto capace di lasciare un’eredità duratura, non solo in termini di strutture realizzate, ma soprattutto come modello educativo e inclusivo che pone i giovani al centro della comunità.

Le parole di Basile

“Welfare e attività per i giovani sono le parole chiavi del progetto – ha detto il sindaco Federico Basile – ma in realtà è stato un percorso che ha visto protagonisti tutte le fasce di età che hanno avuto l’opportunità di vivere in spazi attrezzati momenti all’insegna dello sport e della socialità. Precisamente il progetto si è concretizzato in 14 punti della Città e che oggi, giunto alla fase conclusiva, vede quale elemento fondamentale il nostro intendimento di far vivere la Città da tutti, a 360 gradi e senza barriere, in cui i luoghi della città siano punti di attrazione non solo di attività sporadiche ma disegni complessivi di una strategia che vuole la Città sempre più protagonista”.

Le parole di Asquini

Il presidente Asquini, ha sottolineato che “WAY è stato un progetto capace di portare lo sport e l’educazione nei territori raggiungendo anche quelli più decentrati coinvolgendo oltre 500 ragazzi. Ci riteniamo soddisfatti dell’impatto educativo e sociale che il progetto ha avuto, oltre ad avere lanciato un segnale di concreta sinergia che si è mossa in città e che proseguirà ben oltre”. Relativamente all’evento finale “la tre giorni di villa Dante non è solo celebrativa della tappa finale ma sarà un evento – ha precisato la Asquini – di ulteriore formazione per tutti coloro che hanno e che intendono partecipare, cui per l’occasione finale la presenza di nomi importanti di calibro nazionale e internazionale, contribuirà a veicolare ai nostri ragazzi i principi fondamentali del progetto quali, i valori educativi del rispetto, il fair play e il gioco di squadra”.

La soddisfazione di Calafiore

L’assessore Calafiore nel ribadire il coinvolgimento dell’intero territorio comunale ha aggiunto che: “la partecipazione di tanti giovani, alcuni con caratteristiche diverse, è stato un aspetto fondamentale del progetto, i quali hanno avuto l’opportunità di approcciarsi allo sport e potere scegliere anche la disciplina più consona. Il nostro obiettivo è proseguire lungo questo percorso con un lavoro di squadra per promuovere ulteriori programmi in continuità per coinvolgere il territorio ed essere tutti protagonisti”.

I complimenti di Finocchiaro alla Messina Social City

Un plauso alla Messina Social City è stato rivolto invece dall’assessore Finocchiaro “una perfetta macchina organizzativa – ha detto Finocchiaro – dell’Azienda speciale, per avere coinvolto nella fase conclusiva del progetto anche rappresentanti importanti del mondo dello sport, da Gianluca Zambrotta, Cristian Brocchi, a Massimiliano Rosolino, Giada Rossi e Alessandro Arcigli, al fine di creare quelle condizioni atte a far vivere alla cittadinanza tutti gli spazi cittadini nel segno dell’inclusione”. Su questo punto, l’assessore Finocchiaro ha poi ricordato gli impianti sportivi e i relativi progetti, sottolineando l’impegno a lavorare in parallelo per idee progettuali che interessano il tessuto sociale in senso più ampio.

Le parole di Giorgio

A concludere, l’esperto Giorgio e delegato CIP si è soffermato sulle associazioni sportive del territorio “sono una grande risorsa – ha detto Giorgio – per la loro collaborazione non soltanto per l’allestimento delle singole attività sportive ma anche per l’impegno dei tecnici sotto l’aspetto dell’attività formativa, in particolare per quello paralimpico. Infatti, con il progetto Way siamo riusciti a far sposare loro anche lo sport paralimpico, un settore importante e che grazie al loro coinvolgimento oggi possiamo dire che Messina ha fatto passi da giganti recuperando il gap nel settore dello sport disabili che ci permetterà di recuperare e costruire un futuro più solido per la Città sotto questo aspetto”.

Programma

L’evento prevede:

venerdì 22 novembre

15.30 – 18-30 – Attività Multisport aperte a tutti;

16.00 – 18.00 – Masterclass, a cura di Gianluca Zambrotta con “Il successo è un gioco di squadra”; e Cristian Brocchi “Formazione da campioni”.

sabato 23 novembre

10.00 – 13.00 – Attività Multisport aperte a tutti;

11.00 -13.00 – Masterclass, con Cristian Brocchi su “La cultura del Fair Play” e Massimiliano Rosolino “Sport & Valori: La Formula Vincente”.

lunedì 25 novembre

15.30 – 18.30 – Attività Multisport aperte a tutti;

16.00 -18.00 – Masterclass, con la partecipazione di Giada Rossi e Alessandro Arcigli su “Da Messina a Parigi: Un sogno diventato realtà”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.