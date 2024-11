Messina, lo stato di salute della sanità in città: discussione in consiglio comunale

StrettoWeb

Il consiglio comunale di Messina, nella seduta odierno, è stato convocato per una seduta straordinaria. L’ordine del giorno dei lavori d’Aula prevedeva la discussione relativa alla “chiusura di alcuni reparti strategici negli ospedali cittadini, della riduzione dei posti letto, di trasferimenti e accorpamenti di reparti, rispetto al diritto alla salute dei cittadini messinesi”. Palazzo Zanca ha ospitato i rappresentanti di Asp, Papardo, Policlinico e Irccs Bonino Pulejo per analizzare i problemi legati alla sanità in città. Presenti il sindaco Federico Basile, per un breve saluto, e l’assessore con delega alla sanità, Alessandra Calafiore. Da rimarcare l’assente dell’assessore regionale alla sanità o di un suo delegato.

Catena Di Blasi, direttore generale dell’azienda Papardo, ha evidenziato: “la sanità riguarda tutti. Sono direttore generale da luglio e a pieno regime dal 29 d’agosto. Da quella data abbiamo cominciato a mettere mani sulle attività quotidiane e abbiamo riscontrato una serie di perdite strutturali che dovevano essere ripianate”.

Il direttore amministrativo dell’Asp Messina, Giancarlo Niutta ha affermato: “credo che non si possa fare questo lavoro se non si ha la capacità di ascoltare le esigenze del territorio per provare a tradurle in azioni di governo concrete“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.