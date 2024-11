Messina, domenica la commemorazione ai caduti al monumento di Acqualadroni

StrettoWeb

Domenica 24 novembre, con la cerimonia di commemorazione ai caduti al monumento sito ad Acqualadroni, si conclude il ciclo di iniziative dedicate al ricordo ai caduti per la Patria tenutesi in città e nei villaggi, promosse dall’ Associazione Nazionale Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana e decorate – A.N.I.O.M.R.I.D. e patrocinate dal Comune di Messina. All’appuntamento, presente l’assessore Antonino Carreri, in rappresentanza del sindaco Federico Basile, parteciperanno autorità civili e militari, oltre al presidente Francesco Pagano unitamente ai consiglieri circoscrizionali della VI Municipalità, rappresentanti delle Associazioni combattentistiche e d’arma, la Guardia costiera volontaria di Messina, e l’intera comunità dei residenti che ha fortemente voluto ricordare i propri caduti in guerra.

L’iniziativa, coordinata e moderata dalla vicepresidente nazionale cav. OMRI Silvana Paratore, sarà preceduta alle ore 10.30 dalla celebrazione eucaristica officiata da padre Santino Ammendolia, nella chiesa di San Pietro Apostolo di Acqualadroni.

