Messina, la cerimonia del passaggio di consegne alla Capitaneria di porto

Alla Galleria Vittorio Emanuele, alla presenza di autorità civili, militari e religiose, si è svolta oggi, venerdì 15 novembre 2024, la Cerimonia del passaggio di consegne al vertice della Capitaneria di porto di Messina – Autorità Marittima dello Stretto, tra il Capitano di Vascello Francesco Terranova e il Capitano di Vascello Luciano Pischedda. Il Comune di Messina, presente con il sindaco Federico Basile e il vicesindaco Salvatore Mondello, ha partecipato unitamente al Gonfalone della Città accompagnato da Vigili in Alta uniforme al fine di dare un significativo valore alla solenne cerimonia. Il Capitano di Vascello Francesco Terranova, lascia il Comando della Capitaneria di porto di Messina assunto nell’ottobre dello scorso anno, al parigrado Luciano Pischedda proveniente dal Reparto Operativo della Direzione Marittima di Palermo.

Nei giorni scorsi, il Capitano di Vascello Terranova accompagnato dal nuovo Comandante Pischeddu è stato accolto a palazzo Zanca in visita di commiato dal sindaco Basile e dal Vicesindaco Mondello. Un incontro cordiale per salutare il Comandante Terranova e ringraziarlo del suo operato in Città, e augurarle buon lavoro per il nuovo incarico al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto a Roma. La visita è stata anche occasione per confermare il concetto di continuità nei rapporti interistituzionali tra i due enti, nell’ottica di una visione unitaria che vede il porto di Messina sempre più volano commerciale e l’impegno da parte della Capitaneria a garantire la sicurezza della navigazione e tutti i controlli affinchè le attività vengano svolte in maniera sicura sia per l’ambiente che per i lavoratori. L’incontro si è concluso con il tradizionale omaggio del crest civico al nuovo Comandante Pischeddu.

