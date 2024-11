Messina, anziano trovato morto nel proprio appartamento. La Polizia: “boom di morti solitarie”

StrettoWeb

Dramma della solitudine questa mattina a Casalvecchio Siculo (Messina). Un uomo di 77 anni è stato ritrovato morto all’interno della sua abitazione, un appartamento, dopo che i vicini avevano chiamato i soccorsi allertati dal forte odore che si avvertiva fino in strada. I vigili del fuoco, appositamente giunti sul posto, hanno aperto la porta d’ingresso della casa notando subito il corpo dell’uomo in avanzato stato di decomposizione. La morte sarebbe avvenuta almeno da una settimana.

Antonio de Lieto, segretario generale del Libero Sindacato Polizia (LI.SI.PO.), ha rilasciato una dichiarazione molto dura in merito: “Sono anni che il Libero Sindacato Polizia (LI.SI.PO.) ha segnalato e continua a segnalare le innumerevoli morti solitarie di persone anziane all’interno delle proprie abitazioni. Purtroppo lor signori che dovrebbero adoperarsi per debellare la “mattanza” dei nostri anziani ad oggi, continuano a perseverare il solito silenzio tombale. A giudizio della scrivente O.S. LI.SI.PO., considerato la “latitanza” di questi gran signori, ad oggi non si registrano alcuni interventi sull’annosa problematica qui evidenziato. A nulla sono servite – ha continuato de Lieto – le articolate noti inviate alle Illustri Personalità affinché le stesse si adoperassero per quanto di competenza, quantomeno per tentare di porre in essere nuove strategie per fermare la “mattanza” che avanza ad oltranza. Purtroppo lor signori sulla problematica cui trattasi sono sempre più sordi“.

