Messina, “Anna Cappelli” di Annibale Ruccello in scena al Teatro dei 3 Mestieri

Prosegue la stagione di drammaturgia contemporanea al Teatro dei 3 Mestieri di Messina. Il prossimo appuntamento in programma è per sabato 30 novembre alle 21.00 e domenica 1 dicembre alle 18.30 con spettacolo “Anna Cappelli” (Produzione Teatro Primo) di Annibale Ruccello, che vede protagonista Silvana Luppino e con la regia di Christian Maria Parisi: un monologo ironico e tagliente sviluppato attraverso una messinscena teatrale strutturata in sette quadri che coinvolgono e divertono lo spettatore guidandolo sin dentro la psiche del personaggio.

“Anna Cappelli” racconta la storia di un’impiegata che, nell’Italia degli anni ’60, vive ai margini della società, tra camere con uso di cucine in comune, uffici grigi e polverosi, il sogno di una casa tutta sua e di un uomo che la prenda in sposa. La sua risposta alla solitudine, dopo l’ennesimo abbandono, sarà violentissima ed insieme teneramente straziante. Un monologo ironico e tagliente sviluppato attraverso una messinscena teatrale strutturata in sette quadri che coinvolgono e divertono lo spettatore guidandolo sin dentro la psiche del personaggio.

Importante la prenotazione: 090.622505 – whatsapp 349.8947473

Prezzo: 13 euro

