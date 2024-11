Reggio Calabria, messa in sicurezza delle strade interne: Versace a Seminara

StrettoWeb

Il Vicesindaco metropolitano di Reggio Calabria, Carmelo Versace, ha incontrato nei giorni scorsi il Sindaco del Comune di Seminara, Giovanni Piccolo. A seguito dell’incontro Versace ha effettuato diversi sopralluoghi per visionare alcune strade provinciali, ricadenti nel comprensorio del Comune, per verificare alcune criticità segnalate. In particolar modo sono state visionate le zone di Tallaria sul ponte vecchio e la strada di Sant’Anna al bivio di Castellace, la SP 86 località Contrada Garanta, la Seminara – Barritteri, la Seminara Sant’Anna-Pontevecchio.

Successivamente si è svolta una riunione tecnica, presso il Comune di Seminara, insieme alla struttura tecnica della Città metropolitana e dai tecnici comunali. I lavori necessari, consistenti nella pulizia, rifacimento del manto stradale e di messa in sicurezza dei tratti ammalorati, verranno attenzionati agli uffici tecnici della Città metropolitana al fine di salvaguardare in primis la sicurezza veicolare coinvolta. Il manto stradale visibilmente deteriorato e dissestato costituisce un evidente pericolo per l’incolumità degli automobilisti che giornalmente percorrono quei tratti stradali.

Le parole di Versace

“E’ evidente – ha detto il vicesindaco metropolitano Versace, nella sua qualità di delegato alla viabilità – che la situazione necessita di un intervento immediato di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza, reso ancora più urgente dall’arrivo delle piogge e delle basse temperature. L’impegno di Città metropolitana, d’intesa con le linee programmatiche del sindaco Falcomatà, sarà quello di intercettare ogni risorsa necessaria per rendere la viabilità più sicura, moderna e al passo con le esigenze delle singole comunità e dei tanti pendolari, ma anche turisti principalmente nel periodo estivo, che quotidianamente, si muovono lungo le nostre strade”.

“Tutto questo – conclude Versace – grazie soprattutto all’indirizzo politico della maggioranza e del sindaco Falcomatà ed al prezioso ed indispensabile lavoro degli uffici del settore diretto da Lorenzo Benestare”.

