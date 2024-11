Masella, le attività per il Natale 2024: il programma degli eventi

StrettoWeb

La Parrocchia Ss. Cosma e Damiano in Masella, l’Associazione culturale “Vincenzo Luca Romeo”, la Pro loco Montebellum e l’associazione “CO.DA.”, dopo diversi incontri organizzativi hanno stilato un programma per il Natale 2024.

Sono previsti diversi eventi di confronto, di riflessione, di preghiera e soprattutto di aggregazione per tutta la comunità di Masella e dintorni. Si tratta di momenti che risultano essere importanti e preziosi, poichè permettero di stare insieme e “abitare” la piazza o il luogo stabilito per confrontarsi e riflettere o essere ludici, afferma il parroco don Giovanni Zampaglione.

“Sono contentissimo, prosegue il parroco nella sua riflessione, e lo voglio sottolineare con piacere, vedere diverse Associazioni del luogo, incontrarsi per creare delle serate che abbiano come unico obiettivo: lo spirito di Comunione e il piacere di ritrovarsi insieme. Il primo momento lo vivremo a Masella vecchia domenica 8 dicembre, ove avrà inizio, per la prima volta, il Presepe Vivente Itinerante in tutto il territorio comunale, promosso dalla Pro loco Montebellum e organizzato dall’associazione Vin.Ce.Ro, con la messa in scena dell’Annunciazione del Signore. Per questa iniziativa è stata richiesta la partecipazione di diversi figuranti e bambini“.

“Sarà un bel momento – dichiara il parroco don Giovanni Zampaglione -, che coinvolgerà la borgata masellese. Ringrazio la Pro loco Montebellum, in collaborazione con l’Associazione Vincenzo Luca Romeo, con la partecipazione della parrocchia Ss. Cosma e Damiano e l’Associazione “CO.DA.” per questo momento che prepara all’essenza del Natale“. A seguire le crespelle, come da tradizione, e la degustazione di prodotti locali all’interno dello scenario del Presepe vivente.

Un altro evento forte come comunità di Masella verrà vissuto sabato 21 dicembre alle ore 18, con il Concerto per le famiglie, che si conferma molto partecipato da diversi anni, permettendo a tutte le famiglie di ritrovarsi per riflettere sul vero valore del Natale, attraverso la musica e il canto. A Masella, quest’anno il concerto prevede la partecipazione di due cori parrocchiali: quello della chiesa dell’Immacolata “Cantiamo la Gioia” e quello dei “Ss. Cosma e Damiano” di Masella. Ci sarà la partecipazione straordinaria del cantautore calabrese Salvatore Briganti, autore di svariate canzoni Natalizie.

Le riprese saranno a cura di Graziano Tomarchio TV. A presentare la serata, la giornalista Claudia Pugliese. Iniziativa questa in cui sarà ricordata Maria Sapone, venuta a mancare troppo presto, componente del coro parrocchiale di Masella, sempre molto attiva in parrocchia. Don Giovanni Zampaglione, facendo riferimento a Papa Francesco, evidenzia che: “ogni famiglia deve guardare alla famiglia di Nazareth e vivere secondo i tratti tipici della stessa: raccoglimento, preghiera, rispetto, lavoro e solidarietà“.

Non possono mancare, altresì, i momenti dedicati ai più piccoli (l’arrivo di Babbo Natale e della Befana). Ci auguriamo ci dicono tutti all’unisono- (parroco, Pro loco e associazioni) che ognuno viva questi eventi nella gioia e nello spirito del Natale, nella stima vicendevole, nella vera collaborazione, volendosi bene e distribuendo sorrisi in un clima di sano divertimento.

