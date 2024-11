Maltempo in Calabria: numerosi interventi dei Vigili del Fuoco nelle ultime ore

StrettoWeb

Dalla tarda serata di ieri sono stati numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per forti raffiche di vento in particolar modo nelle province di Catanzaro, Cosenza e Vibo Valentia. In provincia di Catanzaro sono stati 59 gli interventi effettuati di cui 6 sono ancora in atto e 34 in attesa di essere espletati. Le zone interessate sono maggiormente Catanzaro e Lamezia Terme. In provincia di Cosenza invece sono stati effettuati 50 interventi di cui 6 in atto e 63 in attesa di espletamento. Le zone interessate sono Cosenza, Rende e San Fili. In provincia di Crotone invece è stato effettuato 1 solo intervento in località Poggiopudano. In provincia di Reggio Calabria sono stati effettuati 2 interventi a Gioia Tauro e nella notte i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Reggio Calabria nella zona di Archi, per un incendio ad un autobus di linea senza passeggeri a bordo.

In provincia di Vibo Valentia i Vigili del Fuoco hanno effettuato ben 16 interventi di 2 sono ancora in corso e la zona maggiormente interessata è stata Serra San Bruno. Le numerose richieste pervenute nelle Sale operative sono state per alberi divelti e rimozione di ostacoli sulle sedi stradali. Al momento non si registrano danni a persone.

