La maggioranza metropolitana reggina esulta per l’elezione di Falcomatà ai vertici ANCI

StrettoWeb

“L’elezione del sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà nell’Ufficio di Presidenza nazionale di Anci è un segnale di attenzione che il nostro territorio è riuscito ad ottenere in sede nazionale attraverso la sua guida più autorevole e rappresentativa”. E’ quanto affermano in una nota i Consiglieri metropolitani della maggioranza alla guida di Palazzo Alvaro.

“Siamo felici di poter esprimere le nostre felicitazioni per l’importante traguardo raggiunto dal sindaco Falcomatà – affermano i consiglieri – nella consapevolezza che la sua elezione nel massimo vertice dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, unico esponente calabrese presente nel nuovo organismo guidato dal Presidente Gaetano Manfredi, cui vanno i nostri auguri di buon lavoro, rappresenta un’opportunità per il territorio metropolitano e per l’intera regione. Un obiettivo che per quanto ci riguarda – affermano ancora i consiglieri di Palazzo Alvaro – va considerato come un nuovo punto di partenza, in grado di proiettare le buone pratiche amministrative prodotte in questi anni sul nostro territorio, fin dalla nascita della Città Metropolitana di Reggio Calabria, nei contesti più prestigiosi a livello nazionale, in un confronto istituzionale serrato e produttivo che, da primi Cittadini ed amministratori di questa terra, ci vedrà protagonisti nel dialogo con le istituzioni europee, nazionali e regionali”.

“Il sindaco Falcomatà continuerà a rappresentarci al meglio in questo percorso – concludono i consiglieri – interpretando come ha sempre fatto con con competenza e determinazione anche l’impegnativa delega assegnata, quella ai Servizi Pubblici Locali, che l’Assemblea nazionale di Anci gli ha conferito, sottolineando una centralità nelle strategie di sviluppo che riguardano tutti i Comuni italiani. Falcomatà sa che può contare su una squadra di amministratori metropolitani motivata, appassionata e coesa, pronta a proseguire il percorso intrapreso che ha segnato l’ennesima fondamentale tappa di crescita nell’assemblea nazionale Anci di Torino”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.