L’INPS di Reggio Calabria celebra il 25 novembre con iniziative dedicate alle donne

“La violenza sulle donne è una piaga sociale che colpisce profondamente la nostra società. La violenza di genere è un’ombra che aleggia ancora su molte vite. Nonostante sia un fenomeno largamente diffuso, troppo spesso le donne vittime di violenza scelgono di tacere. In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, l’Istituto ha organizzato una serie di iniziative, il cui obiettivo è quello di creare una rete di protezione intorno alle donne vittime di violenza e di promuovere una cultura del rispetto e dell’uguaglianza“. E’ quanto affermano il direttore Inps di Reggio Calabria, Elisa Maria Spagnolo ed il responsabile Urp, Raffaello M.C. Colasanti.

Ecco le iniziative della Sede provinciale INPS di Reggio Calabria:

Sportello rosa: È stata prevista l’apertura di uno sportello rosa presso il Front office di tutte le strutture, per la giornata del 25 novembre 2024 dalle ore 10.00 alle ore 12.00. Presso tale postazione riservata, ogni donna che si trovi in una situazione di disagio, troverà una funzionaria che potrà fornire assistenza e consulenza sulle prestazioni previdenziali e, nel contempo, fornire informazioni sulle iniziative intraprese dall’Istituto per un aiuto concreto.

Posto occupato: il significato di tale iniziativa prevede l’occupazione simbolica di più posti a sedere nella sede di Via Domenico Romeo 15 e delle Agenzie di Palmi, Locri e Villa San Giovanni, posto dedicato a quelle donne che avrebbero voluto, potuto e dovuto essere lì.

Distribuzione di materiale informativo: il materiale informativo distribuito in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne intende sottolineare la disponibilità dell’Istituto a fornire supporto e assistenza alle donne vittime di violenza, attestandosi come punto di riferimento concreto per tutte quelle donne che necessitano di aiuto al fine di raggiungere un impatto significativo nella sensibilizzazione e sulla lotta alla violenza di genere.

