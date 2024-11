L’Aeroporto di Reggio Calabria nella Top15 di Ryanair per incremento di posti aerei in Europa

StrettoWeb

L’Aeroporto di Reggio Calabria è nella Top 15 degli scali di Ryanair per incremento del numero assoluto di posti nella stagione invernale 2024/2025 rispetto a quella di un anno fa. Il dato è fornito dalla apposita tabella di Air Service One, ed è doveroso precisare che non si tratta di un aumento percentuale (rispetto a un anno fa, quando non c’erano voli), bensì assoluto. Parliamo di 157 mila nuovi posti stagionali: in Italia, Ryanair ha incrementato più posti soltanto a Roma, Bari e Milano.

Di seguito la tabella che dimostra come Reggio Calabria si trovi all’11° posto in Europa, con lo stesso numero di incremento di Budapest:

