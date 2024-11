Itinerari turistici nell’Area dello Stretto: la Camera di Commercio di Reggio Calabria avvia la fase di consultazione con gli stakeholder

StrettoWeb

Tutto pronto per i quattro appuntamenti tematici di animazione territoriale e condivisione dei risultati di Ride On Strait, il progetto nato per realizzare una piattaforma in grado di applicare e promuovere un nuovo modello integrato di mobilità e turismo nell’area dello Stretto e frutto della sinergia tra le Camere di commercio di Messina e Reggio Calabria, con la collaborazione della Città metropolitana di Messina.

Si apre così la fase di consultazione della Camera di Commercio di Reggio Calabria, volta a definire e attuare itinerari tematici destinati a potenziare l’attrattività turistica della zona, con particolare attenzione al versante calabrese.

Il progetto Ride on Strait

“Il territorio che si affaccia sullo Stretto di Messina è un luogo che ci piace definire unico al mondo, dove si intrecciano natura e cultura millenaria. Rappresenta il centro del Mediterraneo, crocevia di popoli e saperi ancora oggi custoditi nelle nostre tradizioni. Il progetto Ride on Strait, che abbiamo voluto costruire insieme alla Camera di commercio di Messina e che è stato sposato anche dalla Città metropolitana del capoluogo siculo, rappresenta un’opportunità nuova e moderna per fare conoscere proprio questo territorio, evidenziando in appositi itinerari le tante risorse e le tematiche che più di altre oggi incuriosiscono il turista, con attenzione alla mobilità che di fatto rendono questi itinerari fruibili. Raccontare il territorio anche in chiave di fruibilità turistica oggi è ancora più importante – continua il presidente Tramontana – anche in ragione dei tanti collegamenti aerei che consentono ormai di raggiungere Reggio Calabria da differenti località nazionali ed europee. In tal senso l’Aeroporto di Reggio, opportunamente integrato con gli altri mezzi di trasporto, diventa sempre più aeroporto per tutta l’area dello Stretto.”

Attraverso quattro incontri di circa due ore ciascuno, gli operatori e i principali stakeholder avranno l’opportunità di cooperare con la Camera di Commercio nella definizione dei servizi necessari per rendere fruibili e valorizzare gli itinerari tematici proposti, che saranno integrati nella piattaforma digitale del progetto.

I meeting, che si terranno presso la sede della Camera di Commercio di Reggio Calabria, saranno dedicati ai temi Natura, Fortificazioni, Acqua e Area Metropolitana (Urbano) e avranno luogo dal 28 novembre al 5 dicembre 2024.

L’invito è rivolto a tutti gli attori coinvolti nel settore turistico e nella promozione del territorio: tour operator, provider di mobilità, guide turistiche, gestori di strutture ricettive, ristoratori e fornitori di attrezzature sportive.

Gli incontri saranno moderati da Roberto Mazzà della società SL&A, esperto nella gestione di processi partecipativi per la costruzione di prodotti turistici, seguendo il seguente calendario:

Tema Natura – Il primo, previsto per il 28 novembre 2024 alle ore 15:00, esplorerà le risorse naturalistiche dello Stretto, ricche di bellezze e testimonianze storiche. L’obiettivo è quello di renderne possibile una fruizione trasversale, dalle cale e le scogliere alle rocche, dalle cascate ai boschi incontaminati.

Tema Fortificazioni – 29 novembre 2024 alle ore 10:00. Questo itinerario ripercorre le tracce lasciate dalle civiltà che hanno attraversato l’area dello Stretto, dai Bizantini ai Normanni, dagli Aragonesi al Regno d’Italia. Torri, fortezze, castelli e cinta murarie si fondono in un affascinante percorso storico-architettonico.

Tema Acqua – Il terzo, previsto per il 4 dicembre alle ore 15:00, valorizzerà il legame con l’acqua, elemento caratterizzante dell’area dello Stretto, non solo lungo le coste, ma anche attraverso torrenti, cascate e fiumare.

Tema Urbano – L’ultimo, il 5 dicembre alle ore 10:00, sarà dedicato all’itinerario urbano di Reggio Calabria, per delineare percorsi e modalità che migliorino la fruibilità della città sia per i turisti che la scelgono come meta, sia per chi vi transita.

Per ragioni organizzative, la Camera di Commercio di Reggio Calabria invita a registrarsi tramite il modulo disponibile al seguente link: https://forms.gle/Z7QqTojXf9PEkNrBA. La partecipazione in presenza agevolerà il confronto e il dibattito, ma sarà comunque possibile seguire gli incontri online, previa comunicazione tramite il modulo di registrazione stesso.

