Magistratura Iran: “nessuna accusa contro la studentessa che si spogliò per protesta”

Non verrà formalizzata alcuna accusa contro Ahou Daryaei, la studentessa che qualche settimana fa si era spogliata per protesta contro il trattamento subito dalla polizia morale, restando in slip e reggiseno all’università di Teheran.

Il portavoce della magistratura iraniana, ripreso dai media locali, ha dichiarato che Ahou Daryaei è stata rilasciata dall’ospedale dove si trovava. “Dato che è stato stabilito che era malata, è stata rilasciata alla sua famiglia ed è sotto la loro cura”, ha aggiunto.

