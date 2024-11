Incidente su aereo Torino-Lamezia: panico e malori a bordo

StrettoWeb

Un terribile incidente si è verificato mercoledì 20 novembre sul volo Ryanair FR937 partito da Torino e diretto a Lamezia Terme. Poco dopo il decollo sul volo ci sono stati momenti di grande paura, a tratti vero e proprio panico, per i passeggeri. L’aereo è decollato alle 8:20 del mattino ma subito dopo il decollo, la cabina di comando del velivolo ha perso il collegamento con la torre di controllo. Il pilota, così, ha dovuto attivare le procedure di emergenza e ha interrotto il viaggio verso la Calabria. Il velivolo è rimasto sul cielo di Torino a lungo, girando in tondo, aspettando che le comunicazioni si ripristinassero.

Purtroppo in quel momento c’era forte vento e le turbolenze sono state notevoli. I passeggeri, totalmente ignari dei motivi dell’emergenza, si vedevano a lungo nella stessa area e con l’aereo in preda a forti turbolenze: così hanno pensato al peggio. Numerose le urla, tanti passeggeri hanno avuto problemi di stomaco, altri hanno accusato malori e ci sono state vere e proprie scene di panico. Dopo circa 30 minuti di follia a bordo, le comunicazioni si sono ripristinate e l’aereo è atterrato in emergenza a Torino, da dove era decollato poco prima.

Alle ore 11:00 la compagnia ha fatto decollare un nuovo volo, ma circa 20 passeggeri, visibilmente provati da quanto accaduto, hanno deciso di non prendere l’aereo e di rientrare in Calabria con altri mezzi (treno, auto e bus).

