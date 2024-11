StrettoWeb

Paura a Messina dove questa mattina si è verificato un incendio in un’abitazione a Cristo Re. Le fiamme, propagatesi per cause ancora in corso di accertamento, hanno ferito una donna anziana che è stata trasportata in ospedale da un’ambulanza del 118.

Sul posto i vigili del fuoco hanno prontamente spento le fiamme e messo in sicurezza l’edificio. L’allarme è stato lanciano da alcuni vicini della malcapitata.

Foto di repertorio

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.