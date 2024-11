L’importanza della donazione: incontro dei direttivi Adspem Lazzaro- Motta S.G.-Saline Joniche

StrettoWeb

Nell’ambito delle iniziative per favorire una maggiore presa di coscienza sull’importanza della donazione del sangue, il direttivo territoriale Adspem Lazzaro- Motta S.G.-Saline Joniche ha organizzato un incontro con i rappresentanti di alcune delle realtà sportive presenti sul territorio. Una delegazione del direttivo Adspem, rappresentata dal Presidente Pia A. F. Basile, e dai consiglieri Giovanni Simone, Giusy Vacalebre e Fabio Giuseppe Zampaglione, hanno accolto il Presidente Gabriele Serio per l’ADS Saline Joniche Calcio, il Presidente Leonardo Zampaglione per ADS Magna Grecia (Ciclismo) e il Dirigente Angelo Saccà per ASD Polisportiva Futura Calcio a 5.

L’incontro si è svolto a Saline Joniche presso “Villa Naif” dello chef Angelo Verduci, il quale ha deliziato i convenuti con le sue prelibatezze. L’evento è stato fortemente voluto dal Direttivo Adspem al fine di coinvolgere le società sportive ad una maggiore consapevolezza in merito al tema riguardante la donazione del sangue. Si è cercato di far comprendere maggiormente il loro fondamentale ruolo sociale, cercando di motivare le società nel coinvolgere lo staff e atleti, cosicché possano veicolare un segnale positivo per la collettività, la quale si sentirebbe maggiormente spronata a partecipare alle giornate di raccolta.

Una maggiore conoscenza matura una maggiore coscienza

Purtroppo spesso, complice una scarsa informazione, non si conoscono tutti gli aspetti legati alle donazioni. Questo incontro, il primo di altri in programma, è servito a far conoscere le dinamiche e le esigenze territoriali legate alla necessita di sacche ematiche e rendere maggiormente coscienti tutti del proprio ruolo. Tutti possono dare il proprio contributo e così salvare delle vite.

Tutti gli intervenuti si sono resi disponibili a partecipare alla raccolta straordinaria di sangue prevista per giorno 08/12/2024 a Saline Joniche, organizzata da Adspem e dell’Associazione “Democrazia e Libertà – Uniti per Montebello Jonico”, con la collaborazione della Parrocchia del S.S. Salvatore di Saline Joniche e con il gratuito patrocinio del Comune di Montebello Jonico, durante la quale chiunque voglia dare il suo prezioso contributo potrà recarsi presso l’autoemoteca Adspem che si troverà a Saline Joniche posizionata sul sagrato della Chiesa del S.S. Salvatore antistante la Porta Centrale per tutta la mattina.

Inoltre l’ADS Magna Grecia, promuoverà le attività ADSPEM anche l’01/12/2024, durante l’evento da loro organizzato, 2 A Hutta – Start da Saline Joniche – Tappa Onda Calabra – Escursioni in MTB, con opuscoli informativi e gadget. Tutti i convenuti si sono impegnati nell’avviare una più stretta collaborazione.

