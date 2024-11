Un hair stylist reggino primo in Italia: il premio ottenuto da Egidio Pettè in “Trainer Campus”

StrettoWeb

Egidio Pettè, hair stylist salinese, un giovane già molto affermato nel suo ambiente, arriva primo su otto partecipanti di tutta Italia, nel progetto “Trainer campus”, un corso di formazione per diventare tecnico aziendale. È così che riceve il premio per partecipare allo shooting aziendale moda 2025, con l’azienda “Professional By Fama”.

Il giovane Pettè ha già ottenuto ottimi risultati con l’associazione Fiam nell’ottobre 2023 e a giugno 2024. Egidio ci tiene a ringraziare il suo rappresentante di fiducia Pasquale Zaccuri, per averlo sempre incoraggiato e incentivato verso la strada dei successi, soprattutto in campo aziendale. Lo shooting si svolgerà il 2 e 3 dicembre a Bergamo in azienda. “Il mood bording è stato creato in base al nostro umore, dichiara Pettè, e da lì abbiamo estratto i colori collegandoli ad una tecnica”. Ovviamente il giovane Pettè ha sostenere un esame che comprendeva la spiegazione in pedana dei colori e della tecnica creata, al fine di poter accedere allo shooting. “I sogni sono nel cassetto e ogni giorno dobbiamo avere il coraggio di indossarli come indumenti e impegnarci il più possibile perché si realizzino”, conclude Egidio, che vive il suo lavoro con grande passione ed entusiasmo, ingredienti fondamentali per continuare a crescere professionalmente e cercare di eccellere.

