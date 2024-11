Guido Laganà, la laurea alla Luiss un orgoglio per tutta Reggio Calabria. Giusi Princi alla cerimonia: “hai lottato contro un male oscuro, sono fiera di te”

StrettoWeb

“Auguri di cuore Guido! Oggi, all’Università Luiss a Roma, alla laurea in Giurisprudenza di Guido Laganà. Non potevo mancare in un giorno così importante per condividere questa gioia con te e con la tua splendida famiglia. La tua laurea ha un valore speciale. È la tua rivalsa, la tua vittoria, il successo di chi ha affrontato con coraggio, determinazione, sacrificio e tanta sofferenza un male oscuro e insidioso che avrebbe voluto toglierti il sorriso. Non è prevalsa però la rassegnazione o la sconfitta, è fuoriuscita invece la tenacia e la perseveranza del “mio” Guido, il piccolo grande uomo di sempre: il ragazzo dolce, solare, brillante, il leader amato da tutti che si è sempre distinto nello studio e nei rapporti umani e del quale ho avuto l’onore di essere preside al liceo”. Giusi Princi, eurodeputato di Reggio Calabria, si esprime con queste parole cariche di dolcezza ed empatia in occasione della laurea di Guido Laganà, un ragazzo di Reggio Calabria che da anni combatte con un brutto male ma nonostante i tanti problemi di salute è riuscito a raggiungere un traguardo davvero straordinario.

“Saranno ancora altri e alti – aggiunge Giusi Princi – i traguardi che ti attenderanno perché ne hai le capacità, il carattere, ma soprattutto hai visione, non ti arrendi perché sai cosa significhi lottare e perseverare. Ringrazio te e la tua famiglia per avermi permesso di condividere questa storia così intima e personale. L’ho voluto fare con lo spirito di educatrice che c’è in me, affinché il tuo esempio possa essere da stimolo per quei giovani che si perdono nella monotonia della quotidianità e alla ricerca di emozioni estreme, nella speranza che possano trovare la felicità che è data dallo “stare bene” in tutte le sfaccettature che la vita presenta. Ti voglio bene Guido. Orgogliosa di te”.

Anche la Redazione di StrettoWeb coglie l’occasione per complimentarsi con Guido per l’importante momento del proprio percorso che riempie di orgoglio tutta la famiglia e, a ruota, l’intera città di Reggio Calabria.

