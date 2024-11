Guerriglia ad Amsterdam: agguati a tifosi israeliani, numerosi feriti. Netanyahu invia aerei per soccorsi

StrettoWeb

Incredibile guerriglia ai tifosi israeliani a Amsterdam nella serata del match di Europa League tra Ajax e Maccabi Tel Aviv. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha inviato due aerei di soccorso nei dopo gli agguati che avrebbero provocato numerosi feriti. “Il Primo Ministro Netanyahu considera con estrema gravità l’orribile incidente e chiede al governo olandese e alle forze di sicurezza di intervenire con decisione e rapidità contro i rivoltosi e di garantire la sicurezza dei nostri cittadini”, ha affermato il suo ufficio in una nota.

“Tifosi aggrediti mentre uscivano dallo stadio”

L‘ambasciata israeliana negli Stati Uniti ha dichiarato che “centinaia” di tifosi del Maccabi sono stati “attaccati e colti in un’imboscata ad Amsterdam stasera mentre uscivano dallo stadio dopo una partita”. In un post pubblicato su X, l’ambasciata ha attribuito l’incidente a una “folla che ha preso di mira israeliani innocenti”.

57 arresti e 3 dispersi

Un portavoce della polizia olandese ha dichiarato all’agenzia di stampa Anp che sono state arrestate 57 persone. Il nuovo ministro degli Esteri israeliano, Gideon Saar, ha dichiarato in una nota di “aver chiesto l’assistenza del governo olandese per garantire che i cittadini israeliani possano lasciare in sicurezza i loro hotel per raggiungere l’aeroporto”.

Sono ancora tre israeliani di cui si sono perse le tracce, ha reso noto il ministero degli Esteri olandese, aggiungendo che “sono state attivate ulteriori linee telefoniche presso l’ambasciata israeliana nel Paese e presso la sala operativa del Ministero degli Esteri”.

“Inorridito da attacchi antisemiti”

Il primo ministro olandese Dick Schoof si è detto “inorridito dagli attacchi inaccettabili e antisemiti contro i tifosi di calcio israeliani ad Amsterdam“. Dopo aver parlato con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. il premier olandese ha detto che “i colpevoli saranno rintracciati e processati e l’ordine è stato ristabilito ad Amsterdam dopo la violenza notturna”.

