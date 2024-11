Giornata mondiale del ricordo delle vittime della strada: Aci promuove la sicurezza stradale con #blindside

StrettoWeb

In occasione della Giornata mondiale del ricordo delle vittime della strada, si rinnova per il secondo anno l’impegno dell’Automobile Club d’Italia nella promozione della sicurezza stradale attraverso i social con la campagna di sensibilizzazione “#blindside”. “La sicurezza è una linea sottile… non oltrepassarla” La campagna sottolinea l’importanza di non distrarsi con il cellulare al volante come a piedi, di indossare casco e abbigliamento ad alta visibilità su due ruote, di alloggiare i bambini sul seggiolino e di assicurare con gli appositi dispositivi di protezione gli amici a quattro zampe, oltre a non guidare sotto l’effetto di alcol. I contenuti sono elaborati con l’ausilio dell’intelligenza artificiale per incrementare l’impatto emotivo e la diffusione attraverso i canali digitali.

“Questa settimana #blindside ha già raggiunto oltre 500.000 persone – dichiara il Presidente dell’Automobile Club d’Italia, Angelo Sticchi Damiani –Il successo di questo nostro impegno di sensibilizzazione preferiamo però misurarlo nel contributo sociale ed economico alla salvaguardia della vita umana sulle strade italiane. Gli ultimi dati ACI-ISTAT, diffusi proprio ieri, evidenziano l’aumento di sinistri, morti e feriti nel primo semestre di quest’anno sulla rete viaria italiana: ciò dimostra l’assoluta esigenza di insistere sull’educazione e sulla formazione di tutti per debellare la piaga dell’incidentalità stradale”.

“In ricordo delle vittime della strada” il Presidente dell’ Automobile Club di Reggio Calabria rag. Giuseppe Martorano, insieme al Direttore dott.ssa Giuseppina Danile ed ai componenti del Consiglio Direttivo invitano tutta la cittadinanza a partecipare alla Santa Messa che sarà celebrata domenica 17 novembre presso la chiesa di San Giuseppe nel Comune Melito di Porto Salvo alle ore 18.30. Numerose e significative le adesioni alla partecipazione al rito celebrativo, dalla Commissione Prefettizia del Comune di Melito di Porto Salvo alle Forze dell’ Ordine, dalla Senatrice Tilde Minasi ai Componenti della Giunta e del Consiglio Regionale, l’ On. Caterina Capponi e l’ On. Giuseppe Mattiani, e Desireè Brancati che porterà la sua testimonianza a ricordo della sorella Giovanna.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.