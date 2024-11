Giornata contro la Violenza sulle Donne, a Reggio Calabria una forma silenziosa di protesta | INFO

StrettoWeb

Il coordinamento Donne SPI CGIL, lo Spazio Donna RC, e la CGIL dell’area metropolitana di Reggio Calabria, anche quest’anno in occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, promuovono il 25 Novembre un momento di riflessione e solidarietà percorrendo, con una forma silenziosa di protesta, la via principale della città, il Corso Garibaldi.

Le donne si ritroveranno in Piazza De Nava alle ore 17.00 e giungeranno fino a Piazza Italia, portando immagini e simboli. L’iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare rispetto ad azioni di violenza fisica e psicologica nei confronti delle donne, che non sono più episodi isolati, ma fenomeni purtroppo ormai ordinari. L’iniziativa sarà, altresì, occasione e opportunità per discutere e confrontarsi per trovare eventuali strumenti risolutivi del fenomeno violento. L’invito alla partecipazione è quindi rivolto a tutti e tutte, perché solo insieme è possibile operare un cambiamento verso una società senza violenza.

