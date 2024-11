Giannetta: “tutto pronto per l’apertura del Centro Prelievi della Casa di Comunità di Bagnara”

StrettoWeb

“Tutto pronto per l’apertura del Centro Prelievi della Casa di Comunità di Bagnara”. Lo dichiara il Consigliere regionale Domenico Giannetta (FI). “Il Centro Prelievi della Casa di Comunità Bagnara ha una valenza strategica importantissima nel nuovo assetto dei servizi sanitari della medicina territoriale di tutta l’area della Costa Viola. Sarà, infatti – continua Giannetta – il primo centro per tutta la zona che va da Gioia Tauro a Reggio Calabria. I cittadini del comune di Bagnara e degli altri comuni limitrofi non dovranno quindi più allontanarsi per chilometri. Ormai manca poco – sottolinea – e insieme alla coordinatrice cittadina di Forza Italia di Bagnara, Virna Parisi, e tutto il coordinamento cittadino, stiamo seguendo con grande attenzione ed entusiasmo questo percorso che ci porterà a brevissimo alla nuova apertura”.

“Con il Presidente Occhiuto – dichiara ancora Giannetta – abbiamo decisamente impresso una importante accelerazione al progetto di potenziamento dei servizi della medicina territoriale e la sanità regionale sta recuperando terreno che per anni è rimasto incolto. I cittadini lo hanno capito e ripongono nel nostro lavoro, certamente complesso, rinnovata fiducia. E questo – conclude – è decisamente un importante traguardo”.

