Germania: governo a pezzi, Scholz incontra l’opposizione per discutere la data delle elezioni

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha incontrato in Cancelleria il leader dell’opposizione Friedrich Merz per discutere la data delle elezioni. Scholz non vuole chiedere la fiducia al Bundestag prima del 15 gennaio e poi procedere alle elezioni federali anticipate a fine marzo. Per Merz è troppo tardi, Scholz dovrebbe porre la questione della fiducia “al più tardi all’inizio della prossima settimana”, ha chiesto. L’opposizione ha chiesto al cancelliere socialdemocratico di sottoporsi al voto di fiducia in parlamento al più tardi la prossima settimana, dopo la rottura della coalizione di governo.

“Puntiamo al 19 gennaio”

Per il leader dell’opposizione di centrodestra della Cdu, Friedrich Merz, la data dell’appuntamento alle urne, ha detto alle emittenti Stern e Rtl, dovrebbe essere il 19 gennaio, alla vigilia dell’insediamento del presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

